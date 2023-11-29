构建亲清政商关系 推动民营经济高质量发展——访市政协委员景兴德

水深则鱼悦，城强则贾兴。好的营商环境是一个地区发展的核心竞争力，能够充分释放市场活力、激活发展潜力。

水深则鱼悦，城强则贾兴。好的营商环境是一个地区发展的核心竞争力，能够充分释放市场活力、激活发展潜力。这也一直是市政协委员、洛阳宏昌工贸有限公司总经理景兴德关注的重点。

近年来，洛阳市优质的营商环境，为城市与企业的共赢发展提供了一方沃土。市委十二届五次全会暨市委经济工作会议指出，要强化“政府部门围着企业转”的意识，做实“万人助万企”活动，聚焦企业所急所盼精准施策，加大对民营企业和中小企业的帮扶力度。

景兴德对洛阳市营商环境的持续提升充满期待。他建议，考虑民营经济特点，有关部门要完善政策执行方式，加强政策协调性，推动各项政策精准直达，切实解决企业实际困难。要把构建亲清政商关系落到实处，为民营企业和民营企业家排忧解难，切实指导、支持民营经济健康、高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）