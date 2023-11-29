洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全市党管武装工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 20:19

全市党管武装工作会议召开
深入贯彻落实习近平强军思想
不断开创党管武装工作新局面
江凌讲话 杨骁参加

　　3日，全市党管武装工作会议召开，深入贯彻落实习近平强军思想，开展各县区人武部党委第一书记党管武装工作述职评议，进一步压实党管武装政治责任，以更实举措抓好国防动员和后备力量建设，不断开创党管武装工作新局面。市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌出席会议并讲话。

　　江凌指出，过去一年，各县区党委把党管武装作为重要政治任务，在强化政治引领、深化双拥共建等方面做了大量工作，推动党管武装工作取得新进展新成效。今年是实现建军一百年奋斗目标的攻坚之年。要坚决担起党管武装政治责任，深入贯彻落实习近平强军思想，坚持抓经济不忘固国防、谋发展不忘兴武装，深入系统研究新形势下党管武装工作，下更大功夫把突出问题解决到位、把重点工作落实到位，推动党管武装工作取得更大成效。

　　江凌强调，要抓实国防动员体制改革，加强和改进新时代全民国防教育，加快构建打仗型国防动员新格局，全面提升参战援战保战能力。要提高兵员征集质量，打造更加过硬的“小老虎兵”品牌，深化新域新质潜力建设，抓好民兵新质力量编建，推动部队新质战斗力生成。要深度推动军民协同发展，加强产业共建，抓好协同创新，打造具有竞争力的产业集群。要用心用情做好拥军优属工作，认真落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度，全面落实退役官兵安置、军人随军家属就业、子女教育优待等优抚政策，积极探索推进社会化拥军新模式，更好保障部队建设发展，努力为新时代强军事业作出更大贡献。

　　杨骁、王军、陈功、王国辉、仝宇鹏、何武周等参加会议。

　　会议由洛阳军分区大校司令员刁国泰主持，洛阳军分区副司令员王更军参加。

　　会上，伊川县、西工区、洛龙区、孟津区人武部党委第一书记作述职发言，其他县区人武部党委第一书记作书面述职。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 记者 李东慧）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 明日，洛阳将继续出现低温、降雪天气
  • 徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学...
  • 洛阳进入两会时间 市政协委员向大会报到
  • 暴雪黄色预警！洛阳高速公路最新通行情况
  • 社论：为建设现代化洛阳凝聚共识和力...
  • 快讯！政协第十四届洛阳市委员会第二...
  • 结合专业深入调查研究 履行政协委员职...
  • 洛阳节前消费市场火爆 “龙元素”年...
  • 文物上的“龙家族” 见证中华文明连续性
  • 以新文旅发展新理念为引领 让古都洛阳...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605