3日，全市党管武装工作会议召开，深入贯彻落实习近平强军思想，开展各县区人武部党委第一书记党管武装工作述职评议，进一步压实党管武装政治责任，以更实举措抓好国防动员和后备力量建设，不断开创党管武装工作新局面。

全市党管武装工作会议召开

深入贯彻落实习近平强军思想

不断开创党管武装工作新局面

江凌讲话 杨骁参加

3日，全市党管武装工作会议召开，深入贯彻落实习近平强军思想，开展各县区人武部党委第一书记党管武装工作述职评议，进一步压实党管武装政治责任，以更实举措抓好国防动员和后备力量建设，不断开创党管武装工作新局面。市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌出席会议并讲话。

江凌指出，过去一年，各县区党委把党管武装作为重要政治任务，在强化政治引领、深化双拥共建等方面做了大量工作，推动党管武装工作取得新进展新成效。今年是实现建军一百年奋斗目标的攻坚之年。要坚决担起党管武装政治责任，深入贯彻落实习近平强军思想，坚持抓经济不忘固国防、谋发展不忘兴武装，深入系统研究新形势下党管武装工作，下更大功夫把突出问题解决到位、把重点工作落实到位，推动党管武装工作取得更大成效。

江凌强调，要抓实国防动员体制改革，加强和改进新时代全民国防教育，加快构建打仗型国防动员新格局，全面提升参战援战保战能力。要提高兵员征集质量，打造更加过硬的“小老虎兵”品牌，深化新域新质潜力建设，抓好民兵新质力量编建，推动部队新质战斗力生成。要深度推动军民协同发展，加强产业共建，抓好协同创新，打造具有竞争力的产业集群。要用心用情做好拥军优属工作，认真落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度，全面落实退役官兵安置、军人随军家属就业、子女教育优待等优抚政策，积极探索推进社会化拥军新模式，更好保障部队建设发展，努力为新时代强军事业作出更大贡献。

杨骁、王军、陈功、王国辉、仝宇鹏、何武周等参加会议。

会议由洛阳军分区大校司令员刁国泰主持，洛阳军分区副司令员王更军参加。

会上，伊川县、西工区、洛龙区、孟津区人武部党委第一书记作述职发言，其他县区人武部党委第一书记作书面述职。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 记者 李东慧）