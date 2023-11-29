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市十六届人大二次会议举行预备会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 20:19

　　3日下午，洛阳市第十六届人民代表大会第二次会议在市会议中心举行预备会议。

　　市十六届人大二次会议应到代表485名，实到代表452名，符合开会法定人数。

　　市十六届人大常委会主任李保国主持会议。市十六届人大常委会副主任徐新、安颖芳、雷雪芹、杨劭春、宗国明、赵莉、夏磊和秘书长李书杰出席预备会议并在主席台就座。

　　大会以举手表决的方式，选举了市十六届人大二次会议主席团和秘书长；通过了市十六届人大二次会议议案审查委员会名单，通过了市十六届人大二次会议议程。

　　会议通过的大会议程共有八项：一、审议洛阳市人民政府工作报告；二、审查洛阳市2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告、2024年国民经济和社会发展计划草案；三、审查洛阳市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告、2024年预算草案；四、审议洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告；五、审议洛阳市中级人民法院工作报告；六、审议洛阳市人民检察院工作报告；七、决定洛阳市第十六届人民代表大会有关专门委员会组成人员人选；八、选举事项。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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