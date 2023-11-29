为现代化洛阳建设书写青春答卷——青年代表委员热议“青年友好型城市建设”

2023年，洛阳聚焦青年友好型城市建设，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程，加快打造吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

2023年，洛阳聚焦青年友好型城市建设，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程，加快打造吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。围绕这一主题，部分青年代表、委员谈感受、诉心声，大家纷纷表示，要全力为现代化洛阳建设书写青春答卷。

体育蓬勃发展，能够激发一座城市的活力。随处可见的社区体育公园，社区邻里中心室内健身房年轻态、科技范儿十足的各类设施，正吸引着越来越多的青年人走出家门。作为一名长期从事体育行业的工作者，市政协委员、洛阳市众联体育有限公司总经理朱瑞波深有感触。“近年来，洛阳的体育产业快速发展，无论是规模还是质量都稳居河南第一方阵。”朱瑞波说，社区体育公园是打造青年友好型城市的重要载体，高品质的体育指导服务是吸引青年的有效途径。洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议明确指出，要加快建设青年友好型城市，积极发展创意型服务业等青年友好型产业。自己将立足本职工作，在打造体育服务软实力上下功夫，策划和推出更多适合青年的公益赛事，增加城市对青年的吸引力。

市政协委员、洛阳农商银行伊滨支行副行长孙蓓蓓，一直在金融机构工作。在她看来，近年洛阳出台的一系列政策措施，都是在“实打实”地为青年创造良好发展空间，吸引更多的青年人才来洛创业、就业、发展。比如，设立青年创业基金和创业项目，开展青年人才引进计划，加大对青年教育、文化和科技等领域投入……“这些都为青年创造了一个充满活力和希望的成长空间。”孙蓓蓓说，当身边越来越多的同龄人选择留在洛阳发展，当更多的青年人到自己所在金融机构办理创业项目的业务时，自己更加感受到金融行业在洛阳建设青年友好型城市中的责任和担当。

当众多“王子公主”来到洛阳，体验潮流与美食消费之旅的时候，越来越多的“加分项”也吸引了外地客商的目光。市人大代表、洛阳餐旅(集团)股份有限公司董事长申家威是一名“90”后，深耕餐饮行业多年，随着我市建设青年友好型城市行动方案等文件的相继出台和落实，随着洛阳文旅产业发展风头正劲，他说，自己真切感受到“青年在洛阳干事业迎来最好的契机”。“不久前，我的一位客户来洛阳考察，我带他到洛邑古城逛了逛，他的印象特别好，还说有机会要带更多朋友来洛阳游玩。”申家威说，青年因城市而聚，洛阳青春、活力、有朝气的城市氛围，为更多青年企业家搭建了学习和交流平台，在青春飞扬中实现与城市的同频共振。

洛阳市委十二届五次全会暨市委经济工作会议指出，打造一批未来社区和青年友好街区，布局一批契合年轻人需求的消费业态和消费场景，更好吸引集聚年轻人口。“以前逛街是青年的生活方式，现在IP文化、公园商业、国风主题、沉浸剧、体育电竞等业态更受青睐。”走在广州市场、洛城中街等商业街区，市政协委员、河南盛宠心理咨询机构主理人肖豫鹏发现，如今在洛阳，各类文旅消费新产品、新场景不断涌现，为游客带来了全新体验。“通过研究青年的消费理念和消费需求，打造全新沉浸式体验，洛阳，真的让众多年轻人‘心向往之’。”肖豫鹏说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图）