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坚持以科技创新引领产业升级——代表委员热议“创新引领发展”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 16:59

　　龙门实验室总部基地施工热火朝天，“一天一个样”；中硅高科电子信息材料转型升级项目投产即满产，建功“中国芯”；中科寒武纪人工智能产业创新基地加紧调试加油机器人等产品，抢抓人工智能风口机遇……走进洛阳创新发展一线，处处是日新月异的变化、蓬勃向上的朝气。

　　产业是经济发展的根基，科技创新是产业发展的根本动力。围绕进一步抓好创新驱动发展，两会代表、委员纷纷谈感受、献计策。大家一致认为，要深入实施产业发展“136”工作举措，坚持把产业落到风口上、把创新落到产业上，全面提升科技创新能力，以科技创新引领产业升级，加快构建现代化产业体系。

　　“作为支撑洛阳高质量发展的重大创新平台，龙门实验室在全市创新发展的大局中举足轻重。这让我感到使命光荣、责任在肩。”市政协委员，河南科技大学教授、龙门实验室智能装备先进材料科创中心主任潘昆明说。着眼下一步发展，潘昆明表示，实验室将锚定“建好一流平台、引育一流人才、构建一流生态、产出一流成果”的发展目标，探索构建“管委会+产业研究院+运营企业”运行模式，立足于国家战略需求和区域经济高质量发展需要，以更大力度解决产业共性技术难题和“卡脖子”问题，用更多科研攻关和成果转化的“龙门一跃”，为加快建设现代化产业体系注入强劲创新动能。

　　推动产学研深度融合，是以科技创新引领产业升级的关键之举。市人大代表、洛阳国家大学科技园董事长任慧宏表示，洛阳国家大学科技园将扎实建设产城融合新园区，重点围绕双创环境优化、社区功能强化、产业培育高端化等发力，科学布局创投基金、技术服务、检测中心、创业辅导等公共服务平台，着重引进培育一批关联性强、成长性好的“专精特新”中小企业，用一流生态浇灌风口产业“创新之花”，助力洛阳加快实现从要素驱动发展转向创新驱动发展。

　　“突出创新驱动、抢抓产业风口，以‘新’促‘转’，对于老工业基地洛阳抢占产业发展新赛道尤为重要。”市政协委员、航空工业洛阳电光设备研究所研究员黄红蓉说。黄红蓉建议，洛阳科研院所众多，科技力量雄厚，可以进一步梳理各大科研院所科研成果、知识产权、技术人才等方面的优势资源，以灵活多样的体制机制，促进科研院所发挥科技创新主体作用，以产学研多层次合作推动科技成果加速实现产业化。

　　近年来，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司创新研发光学自动检测智能装备，填补了多项行业空白，业绩实现爆发式增长。市人大代表、中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司董事长张正涛建言，洛阳可以围绕高端传感器、人工智能大模型等热点技术，通过推动大学与龙头企业共建产业学院，推动传统研发机构向新型研发机构转型，以及建立专项基金等手段，在更大范围整合创新资源、开展协同创新，带动“洛阳制造”向“洛阳智造”转型升级。

　　以科技创新引领产业升级，根本目的是要推动产业与风口关联、向风口转型。“这些年，洛阳进一步厘清科技创新与风口产业的关系，也给我们进一步推动创新发展带来启发。”市政协委员、洛阳爱森生物科技有限公司董事长齐存森说，作为体外诊断行业的创新型企业，爱森生物将深入研究产业发展趋势，加大创新研发投入力度，优化体外诊断产品结构，持续推动产业布局向风口领域转型，为洛阳加快重塑产业格局贡献一臂之力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 张婧悦 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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