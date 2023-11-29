抓好风口产业 着力延链补链——市政协委员孙力

产业兴则城市兴。在洛阳市政协委员、洛阳高威工业控制设备有限责任公司总经理孙力看来，近年，洛阳坚持以创新为引领，产业转型升级步伐加快，加速集聚发展，成效显著。

产业兴则城市兴。在洛阳市政协委员、洛阳高威工业控制设备有限责任公司总经理孙力看来，近年，洛阳坚持以创新为引领，产业转型升级步伐加快，加速集聚发展，成效显著。

如何在已有产业基础上，大力推动产业延链补链？孙力提出，要从国际化、国产化、本地化三方面入手，推动各类资源要素向“风口”集聚发力。孙力建议，在国际化方面，要推动产业链向上下游延伸，进入基础产业环节和技术研发环节，积极引进或收购国外同类公司，提升洛阳相关产业的国际化水平。

在国产化方面，孙力建议，对于已建成的水泥厂、钢厂、电厂等实施国产化改造补贴：对于轨道交通、光伏及风电等新兴行业要实施政策引导，对其中的关键部件探索国产化替代，进一步优化和稳定产业链供应链。

在本地化方面，孙力建议，洛阳本地企业间要加强互助合作，提高本地配套率，着力打造更有竞争优势的本地产业链条。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 张昕瑶）