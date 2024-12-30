在这不平凡的一年里，哪一个镜头成为了你心中的洛阳高光时刻呢？
随着2024年的尾声渐近
岁月的画卷即将翻过这充满变化与挑战的一年
洛阳这座城市在这一年里也有着无数值得铭记的瞬间
“穿越盛唐洛阳年”的古色古韵
第41届中国洛阳牡丹文化节的多彩绚烂
宁德时代洛阳基地一期项目电池工厂正式投产
城市阳台建成投用的新地标意义
龙门实验室总部基地项目建设持续提质提速
2024年世界青年场地自行车锦标赛的速度激情
世界客属第33届恳亲大会的空前盛况
搜狐视频国风盛典暨礼衣华夏汉服模特大赛全国总决赛的文化盛宴
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每一个瞬间都像是璀璨星辰点缀在时光长河之中
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