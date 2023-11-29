建好社区体育公园 实现常态长效运营 ——市政协委员朱瑞波

近年，我市大力推动社区体育公园建设，群众健身更加方便，群众获得感显著提升。就如何建好用好社区体育公园，市政协委员、洛阳市众联体育有限公司总经理朱瑞波提出了自己的看法。

近年，我市大力推动社区体育公园建设，群众健身更加方便，群众获得感显著提升。就如何建好用好社区体育公园，市政协委员、洛阳市众联体育有限公司总经理朱瑞波提出了自己的看法。

“社区体育公园建设要坚持因地制宜。”朱瑞波建议，要在不同区域、不同位置，循序渐进建设适合不同人群的体育场馆，引进合适的运动项目，提升场馆使用效率。

建好用好社区体育公园，离不开专业的运营人员。朱瑞波说，洛阳目前有3万多名体育指导员，要充分发挥他们的资源优势和技术优势，同时加大对在洛高校体育专业学生培训力度，为社区体育公园日常管理运营提供人才支撑。

朱瑞波还建议，要探索建立“低成本建设+低成本运营+高频率赛事”的良性运营机制，既满足市民日益增长的体育需求，又推动社区体育公园实现常态长效运营。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 实习生 张昕瑶）