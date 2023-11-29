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结合专业深入调查研究 履行政协委员职责——市政协委员郭磊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 10:24

　　2023年，新一届洛阳市政协坚持围绕中心、服务大局，认真谋划开展各项特色工作，以实际行动不断凝聚人心、汇聚力量、推动发展，取得积极成效。谈起一年来的履职感受，洛阳市政协委员、河南万基律师事务所副主任郭磊用一个“忙”字来概括。

　　郭磊说，洛阳市政协创新“协商项目化、项目清单化、清单责任化、推进专班化”工作方法，优化完善了全环节覆盖、全过程控制、全方位参与的委员履职链条。组织了“专题协商会”“提案办理推进会”“洛事好商量”“委员活动日”等各种政协活动，既有特色、也有亮点、更富成效。

　　去年9月25日市政协“委员活动日”当天，全市政协系统上下联动，3000余名市县政协委员通过协商议事、政策宣讲、法律服务、送温暖等多种形式参与履职活动。作为一名政协委员，郭磊表示，自己将持续关注经济发展、立法、制度建设等国计民生问题，以律师的专业视角去发现问题，深入调查研究，努力使自己提出的每一件提案、每一份建议都具有建设性、实操性和可行性，切实履行政协委员职责，为现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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