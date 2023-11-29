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创新非遗表现形式 在传承中焕发新生机——市政协委员秦爱花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 10:24

　　近年，洛阳在非物质文化遗产保护工作上，始终坚持“保护优先、整体保护、见人见物见生活”理念，将非遗与旅游研学、文创产品研发等工作紧密结合，打造洛阳特色品牌，助力洛阳城市发展。对此，洛阳市政协委员、洛阳市同心非物质文化遗产推广研究院院长秦爱花深有体会。

　　秦爱花说，近几年，洛阳先后推出11个“非遗驻校园”“非遗驻社区”试点，依托图书馆、博物馆、文化馆、非遗会客厅等公共文化空间开设非遗课堂，开展文化生态保护主题活动，营造了“非遗人人参与，发展与民共享”的文化氛围。

　　近年，洛阳的“汉服热”带动了年轻人关注非遗、学习与汉服相关的非遗技艺和礼仪文化。针对创新非遗表现形式，秦爱花建议，坚持创新性发展，找到传统文化和现代生活的连接点，让更多年轻人近距离感触非遗、沉浸式体验非遗。在传承过程中，针对不同项目发展情况制定不同保护路径，推动全市非遗项目有序、有机、有效发展，让非物质文化遗产在传承创新中焕发新的时代生机。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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