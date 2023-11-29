提高政治站位 压实工作责任 齐心协力确保大会圆满成功

昨日下午，市政协十四届二次会议召开各界别委员组组长、临时党支部书记会议，通报大会有关事宜。

昨日下午，市政协十四届二次会议召开各界别委员组组长、临时党支部书记会议，通报大会有关事宜。

会议通报了大会筹备有关情况，宣读了关于成立市政协十四届二次会议临时党支部的通知，通报了大会生活及后勤保障工作并提出要求。

会议强调，市政协十四届二次会议是在全市上下深入学习贯彻中共二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，更加积极有为推进现代化洛阳建设的关键时刻召开的一次十分重要的会议，是全市人民政治生活中的一件大事。要提高政治站位，引导委员认真履行好参政议政职责，全身心投入这次会议之中，全力以赴做好各项工作。要突出重点环节，压紧压实工作责任，引导委员积极参加小组讨论，审议、讨论好大会各项报告、决议，酝酿好有关人事事项，营造民主和谐的协商议政氛围。要强化标准意识，严谨细致，把好每一个关口、抓好每一个环节、落实每一个程序，确保大会取得圆满成功。要严肃纪律规矩，认真贯彻中央八项规定精神，把会风会纪抓在细节上、落在小事上，切实引导广大委员知边界、明底线、讲规矩、守纪律，确保大会风清气正。

市政协副主席陈淑欣参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 郭飞飞）