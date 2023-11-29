创新引领实干担当 推动政协工作出新出彩——市政协2023年工作综述

翻看2023年市政协履职答卷，创新引领发展、深度研究工作、强化有解思维等关键词映入眼帘，“面对面”“互动式”“零距离”协商成为常态……一年来，市政协始终坚持聚焦中心大局协商议政，着眼经济社会发展中的重点难点问题，着力在推动协商成果提质增效上下功夫，以协商有方、监督有力、参政有为实际行动助力现代化洛阳建设。

新时代呼唤新作为，新征程勇担新使命。

翻看2023年市政协履职答卷，创新引领发展、深度研究工作、强化有解思维等关键词映入眼帘，“面对面”“互动式”“零距离”协商成为常态……一年来，市政协始终坚持聚焦中心大局协商议政，着眼经济社会发展中的重点难点问题，着力在推动协商成果提质增效上下功夫，以协商有方、监督有力、参政有为实际行动助力现代化洛阳建设。

实干担当，聚焦现代化洛阳建设建言献策

政协事业要发展，党的领导是根本。

政协之政是政治之政。2023年，市政协坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持把加强党的领导作为根本政治原则，把有效增进政治认同作为根本任务，把广泛凝聚共识作为中心环节，着力在加强思想政治引领中凝聚人心、汇聚力量。

市政协严格执行重大事项请示报告制度，一年来向市委请示报告重要工作、重要事项、重要活动20余次，紧扣中心大局确定实施年度协商议题16个。

政协之协是协力之协。2023年，市政协主动在党委政府工作大局中找准履职的切入点和着力点，协同打好协商、视察、提案、监督等履职“组合拳”，不断提高建言质量，以“有解思维”推动形成务实管用、体现政协独特视角的协商成果。

党委想什么，政协议什么；政府干什么，政协帮什么。2023年，市政协坚持把“深度研究工作”贯穿履职全过程，把准大局大势，创新谋划五年大事要事和年度协商计划。紧扣市委“三项重点工作”，围绕“未来五年干什么、未来五年怎么干”，深入谋划5年间要办成的15件大事要事和要实现的阶段性目标，并细化分解为42个子课题和16个年度协商议题，按照“协商项目化、项目清单化、清单责任化、推进专班化”的思路，着力在操作层面深度研究“协商什么、怎么协商、协商成果怎么转化”等根本问题，高质量完成了市委批准的年度协商计划。

履职为民，协助党委政府增进民生福祉

人民政协为人民。2023年，市政协坚持民之所望、履职所向，紧紧抓住人民群众最关心最现实的问题进行深入协商，在助推解决一件件民生实事中，做到言为民所建、策为民所献、利为民所谋。

一年来，市政协围绕“提升高中教育质量”“邻里中心建设”等开展常委会专题议政，报送的协商成果得到市委市政府批转落实，促成有关部门出台针对在职教职工就医、出行、健身等一系列优师惠师政策；围绕“提升物业管理水平”“构建更高水平的全民健身公共服务体系”等群众“身边事”开展重点调研视察，着力在一线发现问题、解决问题，助推了一批暖民心、顺民意的工作举措落地落实。

在具体工作中，市政协始终坚持以有解思维推动问题解决，推动隋唐洛阳城宫城区和天街贯通工程、汉魏故城博物馆等一批支撑性项目取得实质性进展，倡导牡丹文化节“文化+赏花”理念等意见建议得到充分认可，探索出了政协协商助力现代化洛阳建设的生动实践。

时节如流，镌刻着奋斗的年轮；数据不言，记录着攀登的足迹。2023年，市政协共征集社情民意信息818篇，被全国政协、省政协采用65篇，省政府领导批转落实3篇。聚焦“小切口”做实民生“大文章”。利用575个“有事好商量”协商议事平台开展为民协商议事活动600余次，聚焦群众身边小事开展“微调研”30余次，促进高中外迁后周边公交线路优化等问题得到解决，助力推出“智慧畜牧贷”“活体贷”等金融产品，缓解奶企奶农融资难题。

创新引领，着力打造特色品牌和履职平台

在新的赶考路上展现政协新作为，加强协商民主实践创新永无止境。2023年，市政协准确把握政协主要工作是协商、工作方式是搭台、工作主旨是双向发力的实践要求，切实以理念创新促进协商质量提升。

在提案工作方面，市政协着力推动全过程闭环办理。围绕“提”出水平，邀请市直相关单位和政协委员“面对面沟通”，增强提案靶向性。围绕“办”到实处，先后召开7场提案办理协商会，推动委员与办理单位“面对面沟通”“点对点回应”“实打实协商”，提升提案办理实效。围绕“督”出效果，成立6个督查组对提案办理效果进行现场评议，推动办理由“办结率”向“办成率”转变。

创新开办《洛事好商量》电视协商栏目，聚焦群众普遍关注的热点问题，把协商会场摆在群众“家门口”，协调政府部门、委员、专家、群众等各方代表共商问题解决办法。去年，围绕既有住宅加装电梯、充电桩建设、提升基层治理效能、提升高中教育质量等问题录制播出4期电视栏目，受到群众广泛好评。

在河南省政协系统首个建立“委员活动日”制度，确定每年9月25日为市政协“委员活动日”，鼓励委员深入基层一线，更好地联系服务界别群众，促进政协协商向基层延伸。活动期间，全市各级政协委员集中开展各类履职活动159场，收集和反馈群众意见建议782条，为民办实事300余件。

规范提升委员会客厅功能作用。高标准建成覆盖市县两级委员会客厅80个，发挥“学思想、讲政策、联群众、微协商”4项主要职能，面向群众开展委员履职活动350余次。

实干为笔，凝心聚力书写新时代政协答卷；奋斗作序，奋楫笃行谱写新征程壮丽华章。2024年，市政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以创新打造“三大协商平台”“五大履职品牌”为抓手，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，奋力在现代化洛阳建设的生动实践中书写精彩政协答卷。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）