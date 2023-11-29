社论：为建设现代化洛阳凝聚共识和力量——热烈祝贺市政协十四届二次会议开幕

今天，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议隆重开幕。全市政协委员带着各族各界群众的重托，会聚一堂、建言献策，为建设现代化洛阳凝聚广泛共识和磅礴力量。我们向全体政协委员致以崇高的敬意和亲切的问候！向大会的召开表示热烈祝贺！

万物蛰藏春风近，共赴盛会气象新。

今天，中国人民政治协商会议第十四届洛阳市委员会第二次会议隆重开幕。全市政协委员带着各族各界群众的重托，会聚一堂、建言献策，为建设现代化洛阳凝聚广泛共识和磅礴力量。我们向全体政协委员致以崇高的敬意和亲切的问候！向大会的召开表示热烈祝贺！

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。刚刚过去的2023年，是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，面对复杂严峻的外部形势和疫后经济恢复的挑战，洛阳坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示和中共中央、中共河南省委决策部署，聚焦建强副中心、形成增长极，扭住“三项重点工作”，顶压前行、锐意创新、拼搏实干，产业发展乘“风”而上，城市品质大幅提升，乡村振兴气象万千，带动全市经济回升向好、各项民生事业取得新的重大进展，现代化洛阳建设全面起势。

洛阳能取得这样的成绩，根本在于习近平总书记的掌舵领航，在于以习近平同志为核心的中共中央的坚强领导，是中共洛阳市委正确决策和全市人民共同努力的结果，也凝聚着全市各党派团体和社会各界人士的智慧和力量。

商以求同，协以成事。2023年，在中共洛阳市委的坚强领导下，市政协认真贯彻中共中央大政方针和省委、市委决策部署，充分发挥人民政协专门协商机构作用，以五年大事为引领，创新“协商项目化、项目清单化、清单责任化、推进专班化”工作方法，用观点碰撞、意见汇聚，描绘着建设现代化洛阳的“工笔画”。从展开调研探寻高质量筹办世界客属第33届恳亲大会之策，到就首批高中迁建“面对面”协商提出具体可操作的建议，再到建设委员会客厅释放“一位委员”影响“一众人群”的乘数效应，随着“委员活动日”“反映社情民意信息”“洛事好商量”等成为一张张闪亮的履职名片，新一届市政协工作实现了良好开局。

重要的时间节点，标注下奋斗的历史坐标。今年是中华人民共和国和人民政协成立75周年，是实施“十四五”规划、加快推进现代化洛阳建设的关键之年，洛阳将锚定建强副中心、形成增长极，巩固和增强经济回升向好态势，加快高质量发展，在现代化洛阳建设中展现新作为、创造新业绩。使命越是艰巨、责任越是重大，越是需要团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素。我们要把握好洛阳发展面临的历史机遇，聚焦高质量发展这个首要任务和融入新发展格局、在新一轮区域经济版图重构中赢得主动这个战略任务建言资政、凝心聚力；要引导支持广大政协委员积极服务和参与“三项重点工作”，竭尽全力把市委的部署要求做扎实、做到位、做出彩，真正拿出有特色、可操作、能落地的协商意见；要广泛汇集民智、充分表达民意，凝聚各方面的共识和力量，团结在中国共产党的旗帜下，振奋精神加油干，团结一心加油干，攻坚克难加油干，脚踏实地加油干。

力量生于团结，幸福源自奋斗。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，坚持为国履职、为民尽责的情怀，充分展现新时代政协委员的风采，更好地接地气、察民情、聚民智、惠民生，为市委新年新部署落地见效凝聚共识、汇聚力量，携手同心将现代化洛阳建设的美好图景一步步变为生动现实！

预祝大会圆满成功!