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洛阳进入两会时间 市政协委员向大会报到
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 07:01

　　肩负责任与使命，满怀憧憬和希冀。昨日，出席市政协十四届二次会议的政协委员陆续抵达驻地，向大会报到。

　　在各界别委员组报到处，委员们精神饱满、意气风发。在工作人员的引导下，大家有序签到、登记，将出席证戴在胸前。今年同样实行“云”上报到，委员点击“智慧政协”客户端，登录个人账号，点击会议列表，点选会议名称后，即完成签到。签到完成后，系统可实时显示出席会议总人数、已签到人数和未签到人数等信息。报到现场气氛热烈、秩序井然。

　　报到完成后，委员们互相交流准备提交的提案等，所谈、所问、所关心的，都是发展要务和民生实事。未来几天，委员们将按照会议议程认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发出建言资政“好声音”。

　　委员们准备的提案里不仅有产业发展、城市提质、乡村振兴等市委市政府中心工作，还有医疗、教育、养老等民生实事，建议既有高度又有温度，呼声既鲜活又务实。

　　反映社情民意是人民政协履行职能的一个重要方式。今年，市政协十四届二次会议秘书处创新推出“网络议政”，会议期间面向社会各界和人民群众公开征集社情民意线索。如果您有好的意见建议，扫二维码即可提交。

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　　委员们纷纷表示，将进一步强化使命担当，提升履职能力，倾听民声、反映民情、汇集民智，用一份份高质量的履职答卷，为现代化洛阳建设贡献智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞/文 李卫超/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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