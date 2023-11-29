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江凌调研城市提质、文旅融合重点项目建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 22:50

江凌在调研城市提质、文旅融合重点项目建设时强调
完善城市功能 激活文旅消费
增强群众获得感和游客满意度

　　2月1日，市委书记江凌深入中心城区调研部分城市提质、文旅融合重点项目建设工作，看望慰问广大一线劳动者和干部职工，强调要坚持以人民为中心的发展思想，做强城市功能，提升城市品质，丰富文旅业态，提升游客体验，不断增强群众获得感和游客满意度。

　　玄武门大街平等街至启明北路段改造工程、滨河北路西工段提升工程正在加快建设。江凌深入施工现场，详细察看规划设计和建设进度，强调要树立系统观念，优化路网结构，科学组织施工，加强节点管控，严把工程质量和安全生产关口，统筹做好配套设施完善和周边环境提升，确保按期建成通车，让城市路网更加高效便捷通畅。

　　瀍河区金家街片区是中心城区城市提质的重点片区。江凌详细了解片区征迁安置、规划定位、综合开发等情况，要求压紧压实属地主体责任，坚持运营前置，算好投资收益平衡账，真正以市场化思维做好项目开发运营，让城市更好聚合资源、造福群众、服务发展。毗邻洛邑古城的老城区南关社区体育公园，汇聚了栋能魔王、“了了一杯”咖啡等品牌业态，即将投入正式运营。江凌指出，要充分发挥洛邑古城引流作用，注重整体谋划，提升设计格调，优化游客动线，积极引入消费新场景新业态，打造更具特色、更有品位的城市空间。

　　新春佳节即将来临，隋唐洛阳城应天门南北广场业态提升正在紧锣密鼓展开，江凌详细了解景区春节文旅活动安排，强调要创新引流方式，加强氛围营造，注重以颠覆性创意做好文旅策划，丰富消费场景，推出促销政策，着力提高游客体验感和满意度，继续保持洛阳文旅消费热度。王城公园、隋唐城遗址植物园策划的新春游园会和迎春灯会即将启幕，一组组惟妙惟肖、韵味十足的宫灯营造出欢乐祥和的节日气氛。江凌现场察看活动筹备情况，叮嘱园区负责同志精心组织、周密部署，以保障活动安全、提升游客体验为重点，抓好流量管控，加强秩序维护，完善应急预案，努力呈现一场平安、有序、精彩的新春灯会，让广大群众和游客度过一个欢乐喜庆、安定祥和的新春佳节。

　　调研中，江凌还察看了隋唐洛阳城天枢东路项目、天津桥项目和城市阳台项目规划建设情况。

　　王军、陈功、李新红、余杰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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