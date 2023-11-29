今年春节谁加班？ （关于休假的那点事儿）

古代没有高铁、飞机，往返不便，远方的人回家过年耗时颇多，所以春节假期通常比其他节假日长一些。比如清代，从北京到洛阳等地的各级官员，腊月十九至腊月廿二就“封印”放假，过罢年正月二十前后才赶回衙门办公，春节、元宵节连着休，美得很。

春节是中华民族最重要的节日。不论身在何方，到了春节，人们都会尽力赶回家中与亲人团聚，共度春节。

古代没有高铁、飞机，往返不便，远方的人回家过年耗时颇多，所以春节假期通常比其他节假日长一些。比如清代，从北京到洛阳等地的各级官员，腊月十九至腊月廿二就“封印”放假，过罢年正月二十前后才赶回衙门办公，春节、元宵节连着休，美得很。

当然，并非所有人都能享受美好假期，总有些人春节也要加班，就连北宋大文豪苏轼也不例外。

须先陪皇帝过年

唐宋时期，在朝为官的洛阳“上班族”，一年有一百多天假期，春节、元宵节都有小长假，即便如此，还是有不少人没办法回家过年。

原因很简单：不是赶不上马车，也不是付不起盘缠，只为要陪皇帝过年。

古时候，春节不叫春节，而是叫“元旦”，或者“元日”“元正”。中国古时用农历纪日，在古人的概念里，农历正月初一才是“元旦”。

洛阳是唐代东都。《唐会要》记载，唐代元日前后各放假3天，春节共放假7天。正月初一，京城的高官及地方州府“一把手”必须入宫参加大朝会，给皇帝拜年，陪吃，陪喝，陪玩，散会之后才能安排私人事务。

家在外地的京官，赶着大年初一去给皇帝拜年，掐头去尾，自然也就没有充足的时间往返故乡探亲。

家在京城的官员也不得闲。唐代的皇宫在洛河北边，朝臣们大都住在洛河南边。大年初一，天还没亮，洛阳城里天寒地冻，大伙儿就得从热乎乎的被窝里爬起来，穿戴整齐，顶风冒雪，渡河过桥往皇宫赶，参加“元日大朝会”。

古人称臣见君为“朝”，君见臣为“会”。参加朝会是在京官员的第一要务，若是无故缺席，或是迟到早退，皇帝会很生气，后果会很严重。

元日大朝会规模盛大，极为隆重，皇帝要接受群臣及各国来使的礼贺。文武百官入宫之后，各就各位，恭恭敬敬，再三朝拜，按礼节走完一整套流程，三呼万岁，方得解脱，比平日上班还累。

让人没脾气的“伏豹直”

地方官员过年期间若要值班，也难回乡过年。

唐代诗人韦应物在《元日寄诸弟兼呈崔都水》中感叹：“一从守兹郡，两鬓生素发……日月昧还期，念君何时歇。”自从当了官，就没回老家过过年，每逢佳节倍思亲。这种情况是古代很多地方官过年时的真实写照。

宋笔记小说《南部新书》记载，唐代的御史台很会拿捏新人，凡是新入职的官员，照例都是“初入台，陪直二十五日，节假直五日，谓之‘伏豹直’。百司州县初授官陪直者，皆有此名”。

“直”通“值”。所谓的“伏豹直”，意思就是别的官员都走了，独留下此人值班，“如藏伏之豹，伺候待搏”。

古代官场等级制度森严，论资排辈现象严重，春节留守值班的，一般都是资历较浅或无后台的官员。

手里有钱、脑子活泛的新人，眼看春节轮到自己值班了，往往会提前打点好关系，临到过年找个事由(譬如家中老母生病盼儿归)，溜之大吉。而那些家境贫寒的官员，即便春节期间真的生病，只怕也难以请假；即便请到假了，之后也得用例定的休息日抵偿。

混迹官场多年的“老油条”，不按常理出牌。《梦溪笔谈》记载，宋代的翰林馆阁轮流一人值夜班，轮值官员经常托故不去，并在“宿历”——值班签名表上随手写一个看似正当的理由：“腹肚不安，免宿。”一来二去，“宿历”被时人戏称为“害肚历”。

洛阳人熟悉的北宋大文豪苏轼，是个不擅长编造休假理由的老实人。他年轻时曾在官府值班过年，熬夜守岁，“坐久灯烬落，起看北斗斜”，仍勉励自己“努力尽今夕，少年犹可夸”。

写“害肚历”谁不会呀，可努力的人不想瞎糊弄。过年不等于啥都停下，总得有人坚守岗位，才能维持社会秩序的安定。既然要加班，那索性把思想境界拔高一些，辛苦我一个，幸福千万家，如此，“伏豹直”亦不足畏惧。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 刘如画儿）