洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市经营主体信用修复“一件事”、信用查询“一件事”窗口启用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.30 17:46

　　1月30日，洛阳市经营主体信用修复“一件事”、信用查询“一件事”窗口在市民之家3楼E区正式启用。

　　近日，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，信用修复“一件事”被列入2024年度“高效办成一件事”重点事项清单。为推动“高效办成一件事”形成常态化机制，经过前期沟通协商，洛阳市市场监管局与洛阳市发改委、洛阳市政务服务中心(市民之家)确定开展信用修复“一件事”、信用查询“一件事”高效办理，助力经营主体重塑自身信用，并刻制“洛阳市市场监督管理局信用修复接收材料专用章”“洛阳市市场监督管理局市场主体信用查询专用章”，授权委托办理相关事项。主要包括——

　　●使用“洛阳市市场监督管理局信用修复接收材料专用章”，开展企业经营异常名录信用修复、严重违法失信名单信用修复、市场监管行政处罚信用修复等业务申请材料接收工作。

　　●提供“信用中国”“信用河南” “信用洛阳”等网站行政处罚信息信用修复指引服务。

　　●使用“洛阳市市场监督管理局市场主体信用查询专用章”，提供市场主体信用查询服务。

　　●提供涉及与市场主体信用相关的市场主体年度报告、市场主体法定自主公示事项、“双随机、一公开”抽查等业务的咨询服务。

　　下一步，洛阳将继续从群众和企业的需求出发，聚焦群众和企业的急难愁盼问题，在信用修复、信用公示、企业年报等方面实行包容审慎监管，持续优化信用修复机制和流程，不断提高线上信用修复率，有效解决信用修复主体“跑腿”问题，积极为洛阳营商环境发展注入信用动力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光 陈翔 张慧茹 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
    温补养肾阳，试试这款茶饮
        对怕冷、怕风以及常出现虚寒性腹痛、腰酸、膝冷的市民朋友来说，平时要注意养肾阳。
  • ·孕妇来洛游玩突遇“胎膜早破” 洛阳医护……
  • ·被猫抓伤后发热、淋巴结肿大，该咋办？
  • ·9岁男孩肺里长出“小树”，竟是因为……
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 牵住项目“牛鼻子” 洛阳各县区给项目...
  • 最低气温-7℃左右 明日起洛阳将出现持...
  • 洛阳发现恶性疟病例！市疾控中心紧急提醒
  • 洛轴：抢抓新风口 冲刺新赛道
  • “上门做饭”服务在洛阳悄然兴起 方便...
  • “龙经济”激活新年消费市场（“龙”...
  • 龙门石窟造像记拓片展开展 市民可免费...
  • 即日起至2月底，沉浸式城市露营会期待...
  • 洛阳市文广旅局发布春节假期出游提醒
  • 全市第一！洛龙区2023年新增经营主体1...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新春灯会试灯

    风景独好

    开心迎新年

    红颈苇鹀
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605