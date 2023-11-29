洛阳市经营主体信用修复“一件事”、信用查询“一件事”窗口启用

1月30日，洛阳市经营主体信用修复“一件事”、信用查询“一件事”窗口在市民之家3楼E区正式启用。 1月30日，洛阳市经营主体信用修复“一件事”、信用查询“一件事”窗口在市民之家3楼E区正式启用。 近日，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，信用修复“一件事”被列入2024年度“高效办成一件事”重点事项清单。为推动“高效办成一件事”形成常态化机制，经过前期沟通协商，洛阳市市场监管局与洛阳市发改委、洛阳市政务服务中心(市民之家)确定开展信用修复“一件事”、信用查询“一件事”高效办理，助力经营主体重塑自身信用，并刻制“洛阳市市场监督管理局信用修复接收材料专用章”“洛阳市市场监督管理局市场主体信用查询专用章”，授权委托办理相关事项。主要包括—— ●使用“洛阳市市场监督管理局信用修复接收材料专用章”，开展企业经营异常名录信用修复、严重违法失信名单信用修复、市场监管行政处罚信用修复等业务申请材料接收工作。 ●提供“信用中国”“信用河南” “信用洛阳”等网站行政处罚信息信用修复指引服务。 ●使用“洛阳市市场监督管理局市场主体信用查询专用章”，提供市场主体信用查询服务。 ●提供涉及与市场主体信用相关的市场主体年度报告、市场主体法定自主公示事项、“双随机、一公开”抽查等业务的咨询服务。 下一步，洛阳将继续从群众和企业的需求出发，聚焦群众和企业的急难愁盼问题，在信用修复、信用公示、企业年报等方面实行包容审慎监管，持续优化信用修复机制和流程，不断提高线上信用修复率，有效解决信用修复主体“跑腿”问题，积极为洛阳营商环境发展注入信用动力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光 陈翔 张慧茹 文/图)