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河南省十四届人大二次会议洛阳代表团举行分组会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.29 16:38

洛阳代表团举行分组会议
审议政府工作报告，审查计划、预算报告，审议两项法规草案
江凌、乔新江等参加审议

　　1月29日上午，省十四届人大二次会议洛阳代表团举行分组会议，继续审议政府工作报告；审查计划、预算报告；审议《河南省人民代表大会议事规则(修订草案)》《河南省人民代表大会关于修改〈河南省地方立法条例〉的决定(草案)》。

　　省委常委、市委书记江凌，省十三届人大常委会副主任乔新江等参加审议。

　　会上，来自不同行业、不同领域的代表认真审议、踊跃发言，并围绕关注话题进行面对面讨论，现场气氛热烈活跃。大家一致认为，政府工作报告总结成绩实事求是、客观全面，部署工作目标清晰、科学务实，突出创新驱动高质量发展，契合人民群众美好生活期盼，句句提振发展信心，处处彰显为民情怀，是一个高举旗帜、求真务实、催人奋进的好报告。计划报告、预算报告与政府工作报告有机衔接、一脉相承，具有很强的指导性和可操作性。省委省政府对洛阳发展深情关怀、给予厚望。下一步，将切实强化责任感使命感紧迫感，锚定目标、坚定信心，立足本职、狠抓落实，在产业发展、城市提质、文旅融合、乡村振兴、民生改善、防范风险等方面持续发力，努力为全面推进中国式现代化建设河南实践作出更大贡献。

　　在审议中，代表们还结合工作和履职实际，建议加大对民营经济的支持力度，优化营商环境，降低要素升本，加强金融支持，帮助企业解困增效、做大做强；建议围绕优势产业链培育，完善“专精特新”和高成长性企业扶持政策体系，提高产业链稳定性和地方配套率；建议从省级层面支持洛阳“五大都城遗址博物馆群”建设，更加坚定文化自信，更好彰显河南形象，充分释放消费潜力；建议深化基础教育综合改革，完善中考改革模式，有序扩大优质普通高中招生规模，办好人民满意的教育；建议完善基本医疗保险制度，促进医疗资源向农村下沉，让群众看得起病、看得好病，不断提升获得感、幸福感、安全感。

　　部分省直单位负责同志作为洛阳代表团代表或列席代表参加审议。洛阳市领导徐衣显、李保国、祁建峰、安颖芳、雷雪芹、徐哲等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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