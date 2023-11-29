夏桀为啥叫夏桀（河洛学堂）

洛阳二里头遗址是夏都斟鄩故地。夏朝最后一任君主本名癸(音同鬼)，谥号桀，后人常称其为夏桀。

洛阳二里头遗址是夏都斟鄩故地。夏朝最后一任君主本名癸(音同鬼)，谥号桀，后人常称其为夏桀。

谥号是古时大人物死后的称号。君主时代的帝王、贵族、大臣去世后，人们会依据此人生前的事迹，为其取一个谥号，褒贬功过，盖棺定论。譬如，东汉开国皇帝刘秀谥号“光武”，三国时期的蜀国忠臣诸葛亮谥号“忠武”，一看谥号就知道这俩人功绩非凡。

癸的谥号“桀”，可不是啥好称呼。

《谥法》曰：“贼人多杀曰桀。”

癸在位时，骄奢淫逸，暴虐无道，视人命如草芥，胡乱杀人，不但杀奴隶、平民，还杀忠心耿耿的贤臣。大臣关龙逄说了几句不中听的话，癸就把人家给杀了。

这种暴君谥号为“桀”，一点不亏。

也有人认为，“桀”这个谥号，可能与夏桀的惨死之状有关。

《说文》记载：“桀，磔也。”

“磔”，本是古时分裂肢体的酷刑。古籍里提到，“疈(音同僻)辜，磔也，披磔牲体”。东周时期，王城洛阳的周王室贵族会于腊月宰杀牲畜，分割、肢解牲体，用以祭祀神灵。

癸倒行逆施，众叛亲离，后来被商汤撵出了夏都斟鄩，“身体离散，为天下戮”。老百姓恨不得将他千刀万剐，生吞活剥，癸连囫囵个儿的尸体都没留下。

一个末代君主，死得“四分五裂”，称其为“夏桀”，很形象。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 刘芊绵）