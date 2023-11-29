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夏桀的“亡国启示录”（下）（夏都往事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.01.29 08:19

　　亡国之君起初大概都不觉得自己会是亡国之君，否则，桀也就不会在夏王朝内忧外患的局势下“躺平摆烂”，醉生梦死，坐等着来自商汤的致命一击。

　　网开三面，大诸侯以德服人

　　夏的覆亡早有迹象。《史记》记载：“自孔甲以来而诸侯多畔(通叛)夏，桀不务德而武伤百姓，百姓弗堪。”早在夏朝君主孔甲在位时，就有诸侯不服管制，明里暗里反叛夏王室。

　　桀在夏都斟鄩(今洛阳二里头遗址)坐上君主之位时，夏王室与各诸侯方国的关系已很紧张。桀不励精图治稳定局面，反而劳民伤财，纵欲享乐，暴力镇压异己，强迫各诸侯纳贡，谁不听话就收拾谁。夏朝国力疲敝，民不聊生，阶级矛盾日趋尖锐。

　　桀在众叛亲离的道路上越走越远，商国首领商汤却在贤相伊尹的辅佐下“小火慢炖”，声威日隆。

　　《史记》记载，商汤外出游猎时，见郊野四面都张着罗网捕猎。张网的人说，这样无论是天上飞的还是地上跑的，“自天下四方皆入吾网”。商汤觉得这样做太残忍，命人把网撤掉三面，只留一面，告诫众人对待禽兽也要有仁德之心，不可赶尽杀绝。

　　诸侯们听说此事，都夸商汤仁厚。

　　商汤一面修身立德，占据道德高地；一面招兵买马，打击邻国诸侯，逐渐扩大地盘。

　　桀意识到情况不太对劲，把商汤召到斟鄩审查，将其囚禁了起来。伊尹献上珍宝和美女，好话说尽，求桀放人。

　　或许是桀鬼迷心窍，或许是桀过于自信，他竟放虎归山，释放了商汤。

　　妺喜复仇，王的女人变“间谍”

　　夏桀囚禁商汤之事，搞得其他诸侯甚是恐慌：桀乃暴君，一言不合是要杀人的啊，万一他哪天把刀架在我们脖子上可咋办？

　　于是，很多诸侯私底下与商汤达成合作意向：他日你若灭夏，我必助你一臂之力！

　　为了确保“灭夏行动”万无一失，伊尹曾多次到斟鄩刺探夏都内幕。《鬼谷子》记载，伊尹“五就桀”，想方设法接近桀，还与桀的老婆妺喜套近乎。

　　妺喜的娘家在有施国。《国语》记载，“昔夏桀伐有施，有施人以妺喜女焉”。桀横征暴敛，有施国招架不住，拒绝朝贡。桀杀鸡儆猴，发兵攻打有施国。有施国无力抵抗，献出牛羊、马匹和美女求和。妺喜是“贡品”之一。

　　妺喜美艳动人，把桀迷得神魂颠倒。《太平御览》里说，妺喜喜欢听撕缯(丝织品)的声音，桀便命人不停撕缯，博美人一笑。

　　后来，桀喜新厌旧，为了新入宫的两个美女冷落了妺喜。失宠的妺喜心生怨恨，为报复负心汉，与伊尹里应外合，提供秘密情报，帮助商汤灭夏。

　　也有人认为，妺喜本就是个“间谍”，是有施国打入夏都内部的“卧底”。

　　《吕氏春秋》记载，妺喜告诉伊尹，桀梦见天上有两个日头，两日相争，“西方日胜，东方日不胜”。

　　桀曾厚颜无耻地把自己比作亘古不灭的太阳。夏朝老百姓对他恨之入骨，对天咒骂：“时日曷(音同河)丧，予及如偕亡！”你这该死的日头啥时候完蛋呀？我们恨不得与你同归于尽！

　　显然，情报里的两个日头意有所指。

　　日头西沉，夏都斟鄩变了天

　　对于商汤来说，“东方日不胜”这个梦似乎不是好兆头。

　　商国在夏都斟鄩的东边。古人迷信天意，从明面上看，西方的日头似指夏桀，东方的日头似指商汤，桀梦见“西方日胜”，认定自己乃真命天子，有恃无恐。

　　然而，商汤不这么理解。他对这条情报的解读是：得绕道从西边进攻夏都。

　　《吕氏春秋》等古籍记载，商汤举起正义大旗，出兵伐桀，并召开战前动员大会，进行了一场慷慨激昂的演讲，历数桀的罪行，遍告天下，自己要替天行道，消灭昏君。

　　商军“从东方出于国，西以进”，绕到夏都斟鄩的西边，发动突然袭击。如此一来，商汤就成了“西方的日头”。桀惊慌失措，“未接刃而桀走”，没敢接招，慌忙逃离斟鄩，夏军溃败。

　　商汤平定天下，召集三千诸侯开庆典大会，大伙儿一致同意他当新的天子。公元前1600年，商朝诞生，国都定在西亳(在今偃师)。

　　至于桀，他死得很惨。史书里说，他被放逐，“身体离散，为天下戮”。国如大家，家如小国。桀不爱国，不顾家，连老婆都恨不得他死，有此下场也就不足为奇了。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 刘芊绵）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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