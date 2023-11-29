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省长王凯参加洛阳代表团审议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.28 22:57

王凯在参加洛阳代表团审议时强调
坚定发展信心识变应变求变
加快实现新旧动能转换质的突破
江凌、乔新江等参加审议

　　1月28日下午，省长王凯到他所在的省十四届人大二次会议洛阳代表团，与代表们一起审议政府工作报告。

　　省委常委、市委书记江凌，省十三届人大常委会副主任乔新江等参加审议。

　　会上，徐衣显、王占营、张海朝等代表先后发言，一致认为报告站位高、谋划深、着眼实，是一份鼓舞人心、催人奋进的好报告，并围绕产业转型、科技创新、城市更新、乡村振兴等问题提出意见建议。在听取代表们发言后，王凯表示省政府将认真研究采纳，努力把政府工作做得更好。

　　王凯指出，刚刚过去的2023年，在省委正确领导下，我们全力以赴攻难关、解难题、防风险，实现了经济发展质的有效提升、量的合理增长、势的蓄积壮大，历程很不平凡，成绩殊为不易。近年来，洛阳广大干部群众认真贯彻落实省委决策部署，锐意进取、真抓实干，风口产业全面起势，文旅文创火爆出圈，经济社会发展呈现出良好态势。希望洛阳锚定目标、埋头苦干，在推进中国式现代化建设河南实践中展现新担当、新作为。

　　王凯强调，要坚定信心、保持定力，走好创新驱动高质量发展“华山一条路”。把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、形成新质生产力、实现新旧动能转换质的突破上来，着力提升创新能级，构建现代化产业体系，加快开发区改革发展、创新平台建设、专精特新企业培育，用好产业扶持政策，加强与央企合作对接，推动制造业高端化智能化绿色化发展。要守正创新、开放包容，走好文旅文创融合发展之路。充分挖掘丰富的历史文化资源，把规划做好、定位做准、产品做优、城市做熟、县域做实、乡村做美，打造传承中华文化的世界级旅游目的地。要守住底线、防住风险，走好高质量发展和高水平安全良性互动之路。有力有效防范化解地方债务、中小金融机构风险，兜住基层“三保”底线，切实抓好各行业各领域安全生产，促进发展和安全动态平衡、相得益彰，为全省发展大局作出更大贡献。

　　江凌在审议时对省委省政府和省直部门关心支持洛阳发展表示衷心感谢，完全赞成王凯省长所作的政府工作报告。他指出，王凯省长在审议时的讲话，肯定了洛阳成绩，提出了明确要求，有助于我们深入理解、准确把握当前发展的大局大势和政府工作报告的部署要求，具有很强的针对性和指导性。洛阳上下将强化使命担当，认真学习贯彻政府工作报告部署要求，结合洛阳发展实际，一项一项具体研究，一件一件抓好落实，确保省委省政府决策部署落地见效。要加快新旧动能转换，发展高能级产业，重塑产业格局，着力打造制造业强市；加快文旅文创融合，大力发展新文旅产业，做大“流量”经济，着力打造传承中华文化的世界级旅游目的地；提升城市功能品质，持续推进公共服务进社区，大力发展城市经济，着力提升副中心城市能级和区域带动力；守牢安全底线，以高水平安全保障高质量发展，努力在新的一年更好展现洛阳在全省大局中的新担当新作为。

　　乔新江在发言时说，政府工作报告总结工作实事求是、重点突出，部署工作抓重抓要、措施有力，体现了中央精神，符合河南实际，更加坚定了我们全面建设现代化河南的信心和决心。近年来，洛阳市认真贯彻落实中央、省委决策部署，经济社会发展实现跨越式提升。政府工作报告多处点题洛阳，体现了洛阳作为中原城市群副中心城市在全省大局中的重要位置和责任担当。乔新江还就深入贯彻落实《黄河保护法》、让黄河成为造福人民的幸福河提出意见建议。

　　部分省直单位负责同志作为洛阳代表团代表或列席代表参加审议。洛阳市领导李保国、祁建峰、王森、雷雪芹、安颖芳、徐哲、封勇等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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