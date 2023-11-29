洛龙区入选全省首批商业秘密保护创新试点名单

日前，全省首批商业秘密保护创新试点名单公布，共有9个县区入选，我市洛龙区入选。

日前，全省首批商业秘密保护创新试点名单公布，共有9个县区入选，我市洛龙区入选。 正大泉舜商圈(资料图片) 日前，全省首批商业秘密保护创新试点名单公布，共有9个县区入选，我市洛龙区入选。 近年来，洛龙区市场监管部门结合工作职能，以商业秘密保护为切入点，全力服务企业发展。深入走访企业32家，编印发放宣传资料1000余份，引导企业树立商业秘密保护意识。按照“标准化、规范化、高效化”的建设目标，分两批次发展10家企业作为商业秘密保护联系点，引导71家企业作为联系点发展对象，充分发挥联系点以点带面作用。 同时，该区通过开展商业秘密保护业务培训、邀请专家授课等方式，切实增强市场监管人员专项执法能力。依托洛阳本地高校、知识产权服务企业，引进全国16名知名商业秘密保护专家组建洛龙区商业秘密保护专家库，为经营主体提供专业指导。去年4月，洛龙区成立了全市第一支商业秘密保护志愿服务队，上门为企业提供商业秘密保护服务。 洛龙区市场监管局相关负责人表示，下一步将以入选全省第一批商业秘密保护创新试点为契机，充分发挥“试验田”作用，进一步增强商业秘密保护主体意识，营造商业秘密保护氛围，创新工作方式，形成商业秘密保护长效机制，推动商业秘密保护工作提质增效。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 范新新 张明涛)