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七二五所数据安全案例获评全国典型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.26 08:26

　　记者从市工信局获悉，日前工信部公布《2023年工业和信息化领域数据安全典型案例名单》，中国船舶七二五所数据安全体系建设典型案例成功入选。

　　为切实提升工信领域数据安全保障水平，工信部面向工业领域、电信和互联网领域组织开展数据安全典型案例遴选工作，积极挖掘行业广泛认可、企业应用效果良好的案例，全面推动数据安全能力建设和创新发展。

　　七二五所始终坚持安全和发展并重的信息安全理念，建立了“管理制度+操作规程+安全策略”的“三位一体”数据安全管理体系，从网络、终端、服务器、数据等方面全方位提升安全管理水平，既满足了网络安全相关工作要求，也支撑了工业互联网平台、智能工厂及运营指挥中心等各类业务应用系统的落地实施，为制造行业提供了科学有效样板。

　　下一步，七二五所将全面贯彻国家切实提升工信领域数据安全保障水平总体要求，继续推进基于信息化的精益制造，统一信息安全专项规划布局，构建“事前主动防御，事中响应检测，事后追踪溯源”数据安全防护体系，全力发挥国有企业网络安全创新引领作用。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 徐兆琦 刘凤竹)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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