年关先要守好“安全关”

1月24日，江西新余市一临街店铺发生火灾，造成重大人员伤亡，令人痛心。据该事故新闻发布会通报，事故原因初步查明，为地下一层冷库装修时，施工人员违规动火造成。这一重大事故，足以让我们每个人警醒。

1月24日，江西新余市一临街店铺发生火灾，造成重大人员伤亡，令人痛心。据该事故新闻发布会通报，事故原因初步查明，为地下一层冷库装修时，施工人员违规动火造成。这一重大事故，足以让我们每个人警醒。

祸患常积于忽微，在冬季这个火灾易发的季节，安全这道关上的任何一个环节掉链子，都可能产生致命的“火星”。事实表明，许多惨痛火灾事故的发生，往往是疏忽大意或危机意识不够强造成的，发现不了隐患就是最大的隐患。尤其是年关将至，很多学生放寒假，我们应该引导他们在用火、用电、用气、用油等日常细节中，不忽视任何一个细小的安全隐患；更要对沿街商铺、饭店等“九小场所”加强安全监管，排查消防隐患，将防火作为一条不可逾越的红线和底线，防止“小场所”引发“大事故”。

心有一把防范锁，胜过万道防火墙。在这个事关大家生命安全的问题面前，我们切不可麻痹大意、掉以轻心。每个单位、每一位市民都是防火的第一责任人，都要真正把防范的各项措施落实到日常工作和生活的每一个细节之中。只有在内心深处绷紧“安全弦”，从思想上坚决杜绝侥幸心理，才能最大限度预防火灾；也只有守好了“安全关”，万家幸福才有安全保证，我们才能过一个平安欢乐祥和的新春佳节。(洛平)