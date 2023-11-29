25日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第四次全体会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委三次全会、十一届省纪委四次全会精神，坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

十二届市纪委四次全会召开

深入推进党的自我革命

为现代化洛阳建设提供坚强保证

江凌讲话 徐衣显、杨骁、李保国、孙延文出席

25日，中国共产党洛阳市第十二届纪律检查委员会第四次全体会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委三次全会、十一届省纪委四次全会精神，坚定不移推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

市委书记江凌出席会议并讲话。徐衣显、杨骁、李保国、孙延文等出席会议。

江凌指出，习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要篇章，是新时代新征程深入推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的根本遵循。过去一年，市委认真落实新时代党的建设总要求，坚定扛牢管党治党政治责任，结合开展主题教育，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，不断巩固发展全面从严治党战略性成果，有力有效服务保障了全市发展大局。

江凌强调，今年是实施“十四五”规划，奋力开创现代化洛阳建设新局面的关键一年。要深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定扛牢全面从严治党政治责任，持续深化正风肃纪反腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，着力营造风清气正的政治生态、干事创业的浓厚氛围。

江凌强调，要持续深化党的自我革命。清醒认识全面从严治党面临的新形势，始终把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，坚决防止不正之风反弹回潮，持续巩固反腐败斗争的压倒性胜利，以一刻不停、一严到底的决心和意志将党的自我革命进行到底。要始终坚持严的基调。推进政治监督具体化精准化常态化，确保习近平总书记重要指示和党中央部署要求不折不扣落实到位；用好监督执纪“四种形态”，做实做细干部日常监督，防止小问题变成大错误；严肃党内政治生活，用好批评和自我批评武器，做到抓早抓小、防微杜渐；保持惩治腐败高压态势，把严惩政商勾连的腐败作为重中之重，聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域深化行业性系统性腐败问题专项整治，坚决惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”，坚持受贿行贿一起查，着力铲除腐败问题产生的土壤和条件。要突出抓好“治未病”工作。坚持把纪律挺在前面，深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，做到知敬畏、存戒惧、守底线；深化以案促改工作，选准典型案例，深入剖析原因，分级分类开展针对性警示教育，充分发挥查处一案、警示一片、治理一域的综合效应；加强制度建设，扎紧制度笼子，加快形成靠制度管权管事管人的长效机制；营造良好政治生态，引导党员干部树立正确价值追求，以做事而不是做官的态度推动发展、造福群众。要持续激励干部担当作为。深入开展不担当不作为问题专项整治，持续释放“坚决向不担当不作为者‘亮红灯’”的鲜明信号；完善容错纠错机制，严格落实“三个区分开来”，引导更多党员干部主动担责担难担险；健全打击诬告陷害和澄清保护机制，持续涵养激浊扬清的浩然正气。要着力加强纪检监察干部队伍建设，牢记“打铁必须自身硬”，筑牢政治忠诚，破除特权思想，锤炼过硬本领，真正做到忠诚干净担当、敢于善于斗争。

江凌强调，要坚持和加强党的领导。各级党委(党组)要认真落实全面从严治党主体责任，支持纪检监察机关依纪依法履职，为纪检监察工作高质量开展创造良好条件；党委(党组)书记要履行好“第一责任人”责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；纪委监委要更加主动担起责任，依纪监督、从严执纪，提升监督执纪整体效能，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议，并代表市纪委常委会作题为《深入学习贯彻党的自我革命的重要思想为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障》的工作报告，对全市纪检监察工作进行具体部署。

会议以视频会议形式召开，各县区设分会场。副市级以上领导，市直相关部门主要负责同志等在主会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞 赵晨熹)