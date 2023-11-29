洛阳市委常委会召开会议

25日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要批示，研究纪检监察、安全生产、科技创新、中小微企业发展等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究纪检监察、安全生产、科技创新等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

25日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要批示，研究纪检监察、安全生产、科技创新、中小微企业发展等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议强调，习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话，深刻阐述了走好中国特色金融发展之路、建设金融强国和中国特色现代金融体系、着力防范化解金融风险、扩大金融高水平对外开放等重大理论和实践问题，是走好中国特色金融发展之路的理论指导和行动指南。要深刻领会习近平总书记重要讲话精神，持续深化对金融本质与规律的认识，推动各级领导干部强化金融思维和金融工作能力，着力防范化解金融风险特别是系统性风险，以高质量金融服务经济社会高质量发展。

会议深入学习习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话，传达十一届省纪委四次全会精神，研究全市党风廉政建设和反腐败工作。会议指出，要始终保持严的基调，保持惩治腐败高压态势，不断深化正风肃纪反腐。要把“治未病”摆在更加突出位置，不断提升一体推进“三不腐”治理效能。要完善激励干部担当作为的有效举措，进一步营造干事创业浓厚氛围。要持续巩固拓展主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿成果，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

会议深入学习习近平总书记关于安全生产的重要批示以及省委相关会议精神，研究部署全市春节前后安全生产工作。会议强调，要坚持人民至上、生命至上，以更扎实工作作风、更有力工作举措抓好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。市级领导要率先垂范，结合分管领域开展安全生产检查，加大隐患排查力度，坚决守住不发生群死群伤事故底线。要做好春节期间活动安全保障工作，加强安全评估，抓好景区景点、娱乐场所等重点场所安全，强化烟花爆竹存放、运输、燃放等全流程监管，确保市民游客过一个喜庆安全祥和的新春佳节。要加强教育引导，强化移动端宣传，用好邻里中心等平台，深入开展安全教育进社区等活动，不断提升全社会安全风险意识。要压实各方责任，牢固树立“隐患即事故”理念，关口前移、预防为主，加大排查整治、曝光惩处力度，坚决防范遏制重特大事故发生。

会议深入学习习近平总书记关于科技创新工作的重要论述，传达全省区域创新体系建设与创新能力评价分析情况，听取全市科技产业社区建设、我市与省科学院共建“中原美谷”“中原药谷”等情况汇报。会议指出，要坚持以科技创新为引领，树牢把产业落到风口上、把创新落到产业上、把主体落到企业上的理念，建好龙门实验室、智慧岛、科技产业社区等创新载体，用好高新技术企业培育、规上工业企业研发活动全覆盖、发展新型研发机构等创新举措，不断提升创新发展能力。要深化与省科学院等科研机构合作，发挥特色优势，积极主动作为，对接市场主体，做好技术转化，高效推进科研攻关和成果转化。要推广宜阳九创产业园等经验，完善加速企业成长的体制机制，做好产业服务和公共服务配套，有效推动一批中小型科技企业做大做强。

会议听取全市中小微企业发展情况汇报。会议强调，要把中小微企业发展摆在更加重要位置，扎实开展中小微企业扶持计划，加强企业家创业辅导，帮助中小微企业对接投融资、科技创新平台，使其更好融入产业集群，形成中小微企业铺天盖地的发展态势。要营造有利于中小微企业发展壮大的产业生态，持续形成创业创新的浓厚氛围。

会议对全市主题教育有关工作提出要求。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)