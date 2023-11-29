洛阳新增2家省级绿色技术创新示范企业

记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布2023年度河南省绿色技术创新示范企业培育名单，我市的洛阳利尔功能材料有限公司、中钢洛耐(洛阳)新材料有限公司上榜。

中钢洛耐智能储配工艺系统(资料图片)

记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布2023年度河南省绿色技术创新示范企业培育名单，我市的洛阳利尔功能材料有限公司、中钢洛耐(洛阳)新材料有限公司上榜。

近年来，洛阳利尔着力建设国际先进、国内一流的耐火材料全线DCS控制智能化绿色化生产线，并大力在耐火材料行业推广，实现耐火材料低碳环保利用。中钢洛耐研发自动混配料系统、干燥窑余热回收利用等技术，大幅降低生产能耗和污染物排放量，为我国高温工业低碳生产提供了重要技术支撑。

绿色技术创新示范企业是指从事降低消耗、减少污染、改善生态、实现人与自然和谐共生的新兴技术研究开发、成果转化和推广应用的企业。列入绿色技术创新企业培育名单的企业可享受同等条件下省级科技项目优先立项等优惠政策。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟)