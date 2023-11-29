洛阳新增61家省级工程技术研究中心

记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布2023年度河南省工程技术研究中心认定名单，我市61家单位榜上有名。 记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布2023年度河南省工程技术研究中心认定名单，我市61家单位榜上有名。 我市此次通过认定的省级工程技术研究中心主要分布在先进装备制造、新材料等领域，上年度研发投入达6.6亿元，集聚研发人员2200余人，拥有知识产权2000余项，实现科技成果转化800余项，有力支撑了我市重点产业创新发展。截至目前，我市拥有国家级工程技术研究中心2家、省级工程技术研究中心386家，总数居全省前列。 省级工程技术研究中心是依托综合实力和创新能力较强的企业、高校或科研院所建设的，具有较完备的工程技术综合配套试验条件，能提供多种综合性技术服务的工程技术研究开发机构。被认定为省级工程技术研究中心且考核结果为优秀和良好的，将获经费资助。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟) 附：我市入围省级工程技术研究中心一览 1.河南省数码电子雷管芯片模组工程技术研究中心洛阳正硕电子科技有限公司 2.河南省磁性器件及材料工程技术研究中心特富特电磁科技(洛阳)有限公司 3.河南省厂区物流智能化转运起重设备工程技术研究中心洛阳卡瑞起重设备股份有限公司 4.河南省桥隧智能装备工程技术研究中心洛阳中铁强力机械有限公司 5.河南省多联机空调控制系统工程技术研究中心格力电器(洛阳)有限公司 6.河南省现代环保型定制家具工程技术研究中心洛阳科飞亚家具有限公司 7.河南省大功率风电轴承工程技术研究中心洛阳轴研科技有限公司 8.河南省齿轮锻挤工程技术研究中心洛阳福瑞可汽车零部件有限公司 9.河南省机床附件工程技术研究中心洛阳信成精密机械有限公司 10.河南省自钻式锚固系统工程技术研究中心洛阳恒诺锚固技术有限公司 11.河南省航空航天装备钛合金精密成型工程技术研究中心洛阳科品钛业股份有限公司 12.河南省金属粉末注射成形连接器壳体工程技术研究中心洛阳欧祺精密零件制造有限公司 13.河南省轴承智能组装工程技术研究中心洛阳开远智能精机有限公司 14.河南省风电高速联轴器工程技术研究中心洛阳云川风能科技有限公司 15.河南省航空电子机箱特种焊接工程技术研究中心洛阳力肯航空科技有限公司 16.河南省大型人造金刚石合成设备工程技术研究中心河南德申机械设备有限公司 17.河南省全自动防碎边称重包装一体机工程技术研究中心今超越智能设备有限公司 18.河南省精密圆柱滚子轴承工程技术研究中心洛阳博盈轴承有限公司 19.河南省精密轴承纳米涂层工程技术研究中心洛阳众悦精密轴承有限公司 20.河南省轻型镁合金板材工程技术研究中心洛阳迈格镁业有限公司 21.河南省低能耗电解铝工程技术研究中心河南万基铝业股份有限公司 22.河南省钛合金精密成型工程技术研究中心洛阳航辉新材料有限公司 23.河南省光电陶瓷靶材工程技术研究中心汝阳瑞金电子科技有限公司 24.河南省超细高耐磨电镀金刚线工程技术研究中心洛阳吉瓦新材料科技有限公司 25.河南省板状刚玉绿色制造工程技术研究中心偃师德诚高温材料有限公司 26.河南省高温高压钻石培育工程技术研究中心洛阳美钻新材料有限公司 27.河南省耐火材料自动配料系统工程技术研究中心洛阳星源高新材料有限公司 28.河南省高温液体储运装备用新材料工程技术研究中心河南海格迩新材料有限公司 29.河南省绿色低碳商砼工程技术研究中心洛阳市政建设集团混凝土有限公司 30.河南省低碳功能性胶凝材料工程技术研究中心河南人邦科技股份有限公司 31.河南省卫生陶瓷色釉釉料工程技术研究中心洛阳美迪雅瓷业有限公司 32.河南省节能浮法玻璃工程技术研究中心洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 33.河南省磁控溅射镀膜玻璃工程技术研究中心凯盛信息显示材料(洛阳)有限公司 34.河南省电子信息显示超薄玻璃工程技术研究中心洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 35.河南省兆瓦级变频电源智能管控工程技术研究中心洛阳申耐电力设备有限公司 36.河南省高端摩托车整车智能制造工程技术研究中心洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 37.河南省特种车辆变速箱工程技术研究中心洛阳雷斯达传动有限公司 38.河南省智慧电力输配储工程技术研究中心洛阳龙羽电气设备有限公司 39.河南省工商业电化学储能工程技术研究中心河南赛美科技有限公司 40.河南省高端越野房车工程技术研究中心河南德野专用车辆股份有限公司 41.河南省油浸式变压器工程技术研究中心河南龙键电力装备有限公司 42.河南省新能源电池电解液工程技术研究中心洛阳大生新能源开发有限公司 43.河南省医学生化诊断试剂工程技术研究中心洛阳恒恩生物科技有限公司 44.河南省废催化剂综合利用工程技术研究中心洛阳昊海环保科技有限公司 45.河南省加油站油气回收工程技术研究中心洛阳沃虹石化设备有限公司 46.河南省钨钼铜矿产综合开采与磨浮技术工程技术研究中心栾川县长青钨钼有限责任公司 47.河南省金银湿法精冶工程技术研究中心中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 48.河南省农业数字化蘑菇种植工程技术研究中心洛阳菘田农业开发有限公司 49.河南省芽苗菜培育工程技术研究中心洛阳豆芝芽农业科技有限公司 50.河南省甘蔗收获特种农机装备工程技术研究中心洛阳辰汉农业装备科技股份有限公司 51.河南省艾草种植及制备工程技术研究中心河南三才艾业有限公司 52.河南省传动系统数字化增减材制造工程技术研究中心洛阳科技职业学院 53.河南省碳纤维复合材料工程技术研究中心大连理工大学洛阳研究院 54.河南省通用航空器运行保障工程技术研究中心洛阳北郊机场有限责任公司 55.河南省免疫技术关键生物材料制备工程技术研究中心洛阳职业技术学院 56.河南省呼吸疾病生物医用材料工程技术研究中心洛阳市中心医院 57.河南省免疫学精准医疗与人工智能应用工程技术研究中心河南科技大学第二附属医院 58.河南省燃煤发电废气治理工程技术研究中心河南峰业环保科技有限公司 59.河南省绿色植保工程技术研究中心河南科技大学 60.河南省农业传感器与智能感知工程技术研究中心河南科技大学 61.河南省城市更新工程技术研究中心洛阳市规划建筑设计研究院有限公司