夏桀的“亡国启示录”（上）（夏都往事）

人性慕强，成王败寇。中国历史上的亡国之君，往往会被钉死在耻辱柱上，享有和开国君主一样的“知名度”，甚至越被骂越有名，遗臭万年。

人性慕强，成王败寇。中国历史上的亡国之君，往往会被钉死在耻辱柱上，享有和开国君主一样的“知名度”，甚至越被骂越有名，遗臭万年。

夏朝末代君主桀的知名度就很高。洛阳坊间男女，即便对“太康失国”“少康中兴”等夏朝掌故所知不深，也多半都晓得桀是个亡国昏君。

桀为啥亡国呢？

《史记》记载，桀临死前对人说：“吾悔不遂杀汤于夏台，使至此。”我真后悔当初没有杀死汤这家伙，不然也就不会落得这下场。言外之意，夏是被汤——商朝开国君主搞坏的。

若桀魂游今朝，逛逛洛阳偃师二里头夏都遗址博物馆、偃师博物馆，品品后人的评价，不知还会不会把亡国之责都甩到汤的头上。

末代昏君，怎么快活怎么来

洛阳偃师二里头遗址是夏都斟鄩故地。《括地志》有云：“故鄩城在洛州巩县西南五十八里，盖桀所居也。”历史上的巩县曾归洛阳管辖，“鄩城”就是斟鄩。

桀又称夏桀，本名癸(音同鬼)，桀是其谥号。

史载，桀“手搏豺狼，足追四马”，孔武有力，可他骄奢淫逸，暴虐无道，没把能力用在正道上。他在斟鄩“筑倾宫，饰瑶台，作琼室，立玉门”，劳民伤财，修建豪华宫殿，还到处搜寻美女，圈养在后宫，整天饮酒作乐，醉生梦死。

《列女传》等古籍记载，斟鄩宫殿里的酒池大得可以划船，时常有人酒醉溺死。桀怀抱美女，“收倡优、侏儒、狎徒能为奇伟戏者，聚之于旁，造烂漫之乐”，召集了一帮歌舞唱戏、耍杂技的艺人，变着法子享乐。如此还嫌不够，桀还放出饿虎吓人，欣赏斟鄩百姓惊慌逃命的狼狈模样。

大臣关龙逄(音同旁)看不惯桀的所作所为，犯颜直谏，话说得比较难听，大意如下：天子谦恭而讲信义，勤俭而爱民，天下才能安定。你奢侈无度，胡乱杀人，老百姓都盼着你灭亡，老天爷也不会保佑你！

桀气得脸红脖子粗，把关龙逄给杀了。

夏太史令终古是个明白人。《吕氏春秋》里说，他明白桀已不可救药，夏朝早晚会亡国，于是“出其图法如商”，打包地图、律法等珍贵典籍，溜之大吉，投奔大诸侯汤。

“厨祖”伊尹，陪嫁奴隶也有春天

夏王朝以都邑为中心，周围分布着大大小小的氏族部落——诸侯方国。汤是商国首领，史称成汤、商汤。

商汤有宏图大志，招贤纳士，破格提拔伊尹为相。伊尹是洛阳人，出生在伊水之畔，本是有莘国奴隶，厨艺出神入化，后世奉其为“厨祖”。

商汤为了壮大势力，与有莘氏联姻，娶了有莘国君的女儿，伊尹作为陪嫁奴隶跟到了商国。他人微言轻，欲求见商汤却找不到门路，便“负鼎俎，以滋味说汤，致于王道”，背着煮饭的鼎和砧板，借着谈论烹饪滋味的机会，与商汤讨论治国之道。

后世文人自命清高，想入仕为官建功立业，又耻于放下身段毛遂自荐，期待明君三顾茅庐三请四催，所以伊尹这事儿还有另一个版本：商汤非要拉伊尹入伙，有莘国君不肯放人，商汤只得“出卖”自己，重金下聘，迎娶有莘氏的女儿，这才得到了陪嫁奴隶伊尹。

另有一说，伊尹本是隐士，商汤多次派人去聘请，前后去了五趟，伊尹才答应归从。

士为知己者死。伊尹追随商汤左右，提醒他治国犹如烹饪，重在“调和五味”。在伊尹的辅佐下，商汤修身立德，恩威并施，声望日高。

商汤灭夏，谁有能耐谁当家

夏是中国历史上第一个“家天下”的世袭制王朝，自公元前2070年左右开国，至公元前1600年左右亡国，存世约470年，正统“夏后”(夏朝君主古称)有17位。

夏后本姓姒，而商汤是外姓人，夏后轮不到他当。然而，商汤懂得“人才就是第一生产力”这个道理，重用伊尹，小火慢炖，逐个收服各路诸侯。

邻国诸侯葛伯不老实，商汤讨伐葛伯；诸侯昆吾氏作乱，商汤“自把钺以伐昆吾”，拎着家伙收拾昆吾氏。

桀意识到商汤是个威胁，“乃召汤而囚之夏台”，把商汤囚禁了起来。故事到这里本可结束，谁料桀竟释放了商汤。

这个举动让桀悔青了肠子。后来，伊尹策反桀的妻子妺(音同莫)喜当“间谍”，帮助商汤灭掉了夏朝。商汤在斟鄩不远处另建新都，史称西亳(今偃师商城遗址)。桀被放逐，死得很难看。

桀为何放虎归山？妺喜为何背叛夫君？请看下期。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 刘如画儿）