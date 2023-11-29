进驻企业超1000家！洛阳以科技产业社区引领产业集群发展

最近，随着首批70多家信息技术领域企业陆续进驻，洛阳高新区信息技术科技产业社区一期项目正式进入运营阶段。不远处，二期项目建设紧锣密鼓，土地开挖、边坡支护等施工有序开展。

中南高科光电科技产业社区的光电产业生态圈基本形成

最近，随着首批70多家信息技术领域企业陆续进驻，洛阳高新区信息技术科技产业社区一期项目正式进入运营阶段。不远处，二期项目建设紧锣密鼓，土地开挖、边坡支护等施工有序开展。

作为我市首批科技产业社区试点，信息技术科技产业社区规划总投资20亿元，聚焦信息技术领域，健全信息技术研发、生产、应用、服务全产业链，形成细分行业集聚优势。

科技创新与产业发展，需要适宜的土壤和生态系统。近年，我市把科技产业社区作为孵化科技型企业的重要载体，着力构建全链条、全周期、全要素的产业创新业态，有效促进中小企业集聚和产业集群发展。根据规划，到2025年，我市将因地制宜布局建设20至30个科技产业社区。

作为河南省唯一以“航空航天及新材料”为主题的省级专业孵化器，洛阳九创航空装备产业社区重点围绕航空航天及新材料产业领域，打造集孵化、投资、加速、产业化于一体的创新创业发展平台。

“已累计建成20栋标准厂房和5栋研发办公楼，基本满足进驻企业研发、生产、生活等需求。”九创航空相关负责人介绍，依托先进的数字化管理技术，园区为企业提供涵盖发展咨询、产业研究、投资融资等领域的100多项服务，真正实现全过程、全要素、一站式服务。

目前，九创航空装备产业社区已吸引上海交大、海普半导体、航辉新材料、国联研究院、航准精密等42家科技型企业进驻，落地实施“三个一批”项目7个，直接带动就业超1200人。

同样，在位于洛龙区的中南高科光电科技产业社区，其凭借与中航光电相距仅2公里的优势，聚焦光电元器件产业链上下游，正致力打造“龙头企业+中小企业科创园”的“超级平台”。目前，该社区已招引79家企业，其中55家配套光电产业，光电产业生态圈基本形成。

投用科技产业社区蒸蒸日上，在建科技产业社区加紧施工。走进位于高新区的中航光电高端互连科技产业社区项目建设现场，机械轰鸣、车辆穿梭、工人忙碌……中航光电全球运营总部、洛阳千亿级光电产业集群的重磅载体正加速腾飞。

“目前，全市科技产业社区进驻企业超1000家，整合创新平台近300个，集聚各类创新人才超8000人。”市工信局相关负责人表示，下一步，将以主题教育“大攻坚、见实效、建新功”行动为契机，聚焦“四新一装备”产业细分领域，突出产业集群竞争优势，高质高效推动洛阳高品质科技产业社区建设，为洛阳高质量发展注入源源不断的动力和活力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）