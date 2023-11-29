中国一拖：一天收割500亩 “饕餮”农机建新功

日前，在位于西工经济技术开发区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，伴随着一阵低沉的柴油机响，东方红YT6668大型高效谷物联合收割机缓缓驶出停机位。研发团队正着手准备该机型的夏、秋收田间可靠性试验，力争2025年推向市场。

“轰隆隆——”

日前，在位于西工经济技术开发区的中国一拖集团有限公司收获机具公司，伴随着一阵低沉的柴油机响，东方红YT6668大型高效谷物联合收割机缓缓驶出停机位。研发团队正着手准备该机型的夏、秋收田间可靠性试验，力争2025年推向市场。

每秒钟“吃”进15公斤左右农作物，一天收割农田约500亩，面积相当于接近50个标准足球场……眼前的“国之重器”，一举填补国内大喂入量高端收割机的空白，为国家粮食安全战略保驾护航。

记者走进一线，为您探秘这台“大块头”蕴藏的“大智慧”。

“个儿大”还“能吃”，国产机型“从无到有”

走近这台大红色收割机，从前端割台的一端到另一端，记者竟然走了15步之多！

企业相关负责人介绍，眼前的收割机，长近15米、割台幅宽近8米，占地约等于1/4个篮球场；重约19吨，相当于10余辆家用轿车的重量；每秒农作物喂入量15公斤，效率是中小型收割机的4倍至5倍……“个儿大”还“能吃”，意味着惊人的收割效率。只要它一开动，一天就能收割农田约500亩，面积相当于近50个标准足球场！

“收割效率是关乎粮食安全的关键指标之一。尤其面对‘烂场雨’等风险，小麦、玉米、大豆等粮食收割被称为‘龙口夺食’，收得快不快关乎能否‘颗粒归仓’。”该负责人说，大型收割机具有中小型收割机所不具备的高效率、快响应等优点，因此对于确保“把饭碗牢牢端在自己手中”意义重大。

据介绍，像这样的大喂入量收割机，全球每年也仅仅销售千余台。看似数量不多，但因为技术先进、研发难度高，被誉为农机“皇冠上的明珠”。在我国，其市场被欧美农机企业所垄断，销售价格高达200多万元，国产化需求迫切。

眼下，东方红YT6668成了“破局者”。它的问世，意味着国产大型高效收割机“从无到有”，标志着我国向着摆脱高端收割机进口依赖，实现农机科技自立自强迈出了一大步。