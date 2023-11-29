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“宝藏洛阳”还有多少惊喜等待发现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.01.23 08:18

　　“东方红”拖拉机“出战”，列队欢迎“公主回城”；《寻迹洛神赋》演员接站偶遇外国游客，现场互动“燃”起来；“了了一杯”免费发放10000杯咖啡，引来“王子”“公主”追捧……连日来，随着洛阳花式“宠客”，一批本地特色产品走进消费者视线，乘势“出圈”，令网友感慨：“到底还有多少惊喜是我不知道的！”

　　特产因城市而出名，城市因特产而兴盛。提起洛阳，人们不禁联想到牡丹、唐三彩、牡丹瓷、杜康酒，还有栾川山珍、偃师银条、洛宁酸牛肉等，每一份特产都是传统与智慧的结晶，背后都有一个支撑城市发展的产业链。

　　新文旅时代，万物皆可游，洛阳旅游与文化、体育、农业和工业深度融合，“特产”的业态更多元，边界也更宽了。比如，《寻迹洛神赋》是近年崛起的沉浸式文旅产品之一，其作为大河荟的核心业态，一个节目就拉动了偌大的城市商业综合体；再比如，原本生产拖拉机的老厂区，跨界成为“东方红”工业游景区，接待旅游人数、综合效益连年攀升，成为洛阳工业游的龙头。

　　借这波文旅“亮家底”之机，一批“藏得深”的本地“特产”走到聚光灯下，登上热搜榜，在为城市引流“上大分”的同时，也在流量加持下，开启了新的想象空间。杜康酒送游客，唤醒了“何以解忧，唯有杜康”的历史记忆，引来大量市民和游客点赞、评论，带火了网上“杜康官方旗舰店”；为游客送上到洛阳的第一杯热咖啡，让游客在互动中看到洛阳文旅的真诚，也看到了“了了一杯”这个本地原创连锁咖啡品牌……“亮家底”的外溢效应令人眼前一亮，同时也引人深思：在镜头之外、热搜之外，“宝藏洛阳”还有多少惊喜等待发现？还有多少特色产品和资源等待发掘？怎样才能为它们拓展更大的发展空间？

　　河洛大地上，处处有风景，地地有特色。让更多的洛阳特色产品“出圈”，需要企业积极创新、精心培育，也需要有关部门多花心思、搭好平台，塑造更丰富的消费场景，让“洛阳好物”和游客之间产生更有趣的链接，做大特色产品产业链，才能接住这“泼天的富贵”。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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