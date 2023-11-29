洛阳纪检监察机关持续强化干部队伍建设 让纪律部队“金字招牌”成色更足

2023年，市纪检监察机关统筹抓好主题教育和队伍教育整顿工作，以彻底自我革命精神纯洁思想、纯洁组织，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军，让纪律部队的“金字招牌”纯度更高、成色更足。

打铁必须自身硬。

2023年，市纪检监察机关统筹抓好主题教育和队伍教育整顿工作，以彻底自我革命精神纯洁思想、纯洁组织，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军，让纪律部队的“金字招牌”纯度更高、成色更足。

抓实学习教育 筑牢思想堤坝

政治上的坚定源于理论上的清醒。市纪检监察机关坚持以政治教育、党性教育为重点，把旗帜鲜明讲政治落实到纪律建设、监督执纪等各项具体工作中，紧扣深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯通推进主题教育和队伍教育整顿相关工作，不断提升纪检监察干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为推进新征程纪检监察工作高质量发展提供坚强保障。

“重温波澜壮阔的革命历史，聆听烽火年代的红色故事……”市纪委监委深入开展“笃行共学二十大·赓续精神创新篇”联学联建主题党日活动，组织机关党员干部到八路军驻洛办事处纪念馆、中共洛阳组诞生地纪念馆、中信重工焦裕禄事迹展览馆等地参观学习并重温入党誓词。

市城乡一体化示范区纪工委监察工委常态化、全覆盖、分层分类开展红色教育，让领导干部接受红色教育成为“必修课”；伊川县纪委监委绘制“伊川县先贤红色廉政文化资源路线图”，组织纪检监察干部参观学习；涧西区纪委监委按照“分批分次、全员覆盖”标准，推动警示教育融入纪检监察干部教育管理全周期；嵩县纪委监委以特色活动为载体，在全县纪检监察干部队伍中掀起比学赶超的热潮，着力提升干部队伍能力素质。

“通过学习教育，我对‘在学思践悟中牢记初心使命’这句话有了更加深刻的理解……”在《论党的自我革命》专题学习会上，西工区纪检监察干部表示，思想上得到洗礼，信念上更加坚定。老城区纪委监委选取反腐倡廉剧本《人民的名义》，以“剧本杀”形式沉浸式开展教育活动，强化纪检监察干部纪律规矩意识。

通过持续深入抓好学习教育，广大纪检监察干部进一步夯实对党绝对忠诚的思想基础，筑牢拒腐防变的思想堤坝，切实把学习教育成果转化为推进工作的实际成效。

淬炼担当本领 筑牢干事之基

市纪检监察机关将提升纪检监察干部队伍业务水平作为推动纪检监察工作高质量发展的有力抓手，在提能力、补短板、强弱项上持续发力。

全市纪检监察系统以“强学习”“防特权思想、防特权行为”“提升政治站位、提升业务本领、提升担当精神”为目标，开展“一强二防三提升”专项教育，教育引导全体纪检监察干部严学习、强锻炼、知敬畏、改作风。

市纪委监委以案件复盘为抓手，召开全市纪检监察系统监督执纪执法工作研讨交流视频会议，点问题、评方法、找差距、明方向，通过相互学习借鉴提升纪检监察干部履职本领。

宜阳县纪委监委开办“夜课讲堂”，组织开展专题培训、业务交流、案例教学；新安县纪委监委打造理论、实务线上线下学堂，不断提升干部队伍的理论水平和纪法素养；瀍河区纪委监委以授课讲学、轮岗交流等方式，全面提升干部能力水平；洛宁县纪委监委通过学习培训、实战练兵、警示教育等，培养能学、能说、能写、能干、能担、能防“六能”干部；洛龙区纪委监委组织开展“老带新、传帮带”活动，通过言传身教和讲解、帮扶、点评等形式，助推青年纪检监察干部迅速成长。

全市纪检监察机关在乡村振兴、整治群众身边不正之风和腐败问题、整治形式主义官僚主义等实际工作中，全方位锻炼、识别、培养干部，激发使命担当，锤炼履职本领。

健全“微制度” 锻造纪检监察铁军

全市各级纪检监察机关坚持严字当头、动真碰硬，在全面查摆问题的基础上，深刻剖析问题背后的制度缺陷和管理漏洞，探索形成了一批管用、实用的“微制度”，从制度层面解决制约监督执纪执法、监督体系高效运转的突出问题，为洛阳纪检监察工作高质量发展提供坚强制度保障。

汝阳县纪委监委明确6种谈话情形，分层分类制订个性化谈话方案，对纪检监察干部苗头性问题及时敲响警钟。偃师区纪委监委针对青年干部开展“晨曦微党课”，帮助他们“系好第一颗扣子”。

孟津区纪委监委出台《锻造“耐打听”纪检监察干部实施方案》等制度，并编印成册，全方位、全时段检视纪检监察权力运行，严防“灯下黑”。栾川县纪委监委出台《积分制考核办法》，采取“月归纳，季通报，年终汇总”的模式，切实把想干事、善干事、能干事的干部选拔到合适岗位。

市纪委监委坚持边查边改、边总结边提升，持续开展制度建设“精装修”，印发纪检监察干部网络行为“十条禁令”，建立健全纪检监察干部线索处置规程和谈心谈话、“八小时以外”管理办法、社会交往“12个禁止”等制度，切实把严管严治融入日常、抓在经常。

“纪检监察机关是推进党的自我革命的重要力量，肩负特殊政治责任和光荣使命任务，必须始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。”市纪委监委相关负责人表示，将以彻底的自我革命精神锻造“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的纪检监察铁军，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 张静）