官宣！隋唐洛阳城天街新春盛会即将开启

记者今日从洛阳文旅集团获悉，2月7日至2月24日，“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会将在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)上演。

记者今日从洛阳文旅集团获悉，2月7日至2月24日，“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会将在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)上演。

据介绍，本次活动包含“洛阳年十礼”神都新春盛会、“神都万来朝”沉浸互动巡演、“神都奇幻夜”灯火夜游狂欢、“洛阳尚食局”丝路万国及洛阳美食体验展四大主题活动，将带您开启一场跨越千年的沉浸式“穿越”之旅。

位于隋唐洛阳城中轴线上的天街，在古代一直是深受古人青睐的“网红打卡地”，隋炀帝盛陈百戏、唐中宗观泼寒胡戏、唐玄宗大集散乐……春节将近，千年前的盛景即将重现，天街新春盛会活动期间，每天将有多场国风演艺持续上演。

万邦朝拜游街、武皇御驾巡游、李杜在洛阳首次相遇……天街新春盛会期间，多主题、多形式的演出层出不穷，现场还有非遗杂技、柔术百戏、舞龙舞狮、武术表演等多项传统民俗亮相。

在夜间，天街还将开启千人“穿汉服蹦唐迪”的唐风电音节。届时，诗仙李白将化身DJ打碟，原创国风乐曲融合现代电子音乐，带领市民、游客用“唐迪”舞步，穿越盛唐洛阳年。

正月初一至初七(2月10日至16日)，隋唐洛阳城天街遗址还将上演神都烟花大会，通过《迎·万邦来朝》《贺·龙凤呈祥》《乐·盛世繁华》《赏·神都花火》四个篇章，以地上实景演艺+空中绝技的形式，集合七彩烟花、全息烟花、龙飞凤舞、火焰绝技、冷焰火等，打造一场从定鼎门南广场到天街永通门里坊的展示路段，用长余600米的烟花大会，带领游客沉浸式感受千年前洛阳城盛大的庆贺活动。

天街新春盛会现场，还将举办天宫幻境主题灯展，该灯展灯组由来自四川自贡的顶级花灯制作团队打造，将为游客带来一场满含“年味儿”的视觉盛宴。

本次天街新春盛会期间，还将推出《神都不良探》沉浸式剧本娱乐活动，游客可化身“天街不良探”，置身于天街盛景之中，在遗址之上体验实景剧本娱乐，解锁古都文化密码。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）