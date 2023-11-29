洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

官宣！隋唐洛阳城天街新春盛会即将开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 20:23
 

　　记者今日从洛阳文旅集团获悉，2月7日至2月24日，“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会将在隋唐洛阳城天街(定鼎门至永通门展示路段)上演。

　　据介绍，本次活动包含“洛阳年十礼”神都新春盛会、“神都万来朝”沉浸互动巡演、“神都奇幻夜”灯火夜游狂欢、“洛阳尚食局”丝路万国及洛阳美食体验展四大主题活动，将带您开启一场跨越千年的沉浸式“穿越”之旅。

　　位于隋唐洛阳城中轴线上的天街，在古代一直是深受古人青睐的“网红打卡地”，隋炀帝盛陈百戏、唐中宗观泼寒胡戏、唐玄宗大集散乐……春节将近，千年前的盛景即将重现，天街新春盛会活动期间，每天将有多场国风演艺持续上演。

　　万邦朝拜游街、武皇御驾巡游、李杜在洛阳首次相遇……天街新春盛会期间，多主题、多形式的演出层出不穷，现场还有非遗杂技、柔术百戏、舞龙舞狮、武术表演等多项传统民俗亮相。

　　在夜间，天街还将开启千人“穿汉服蹦唐迪”的唐风电音节。届时，诗仙李白将化身DJ打碟，原创国风乐曲融合现代电子音乐，带领市民、游客用“唐迪”舞步，穿越盛唐洛阳年。

　　正月初一至初七(2月10日至16日)，隋唐洛阳城天街遗址还将上演神都烟花大会，通过《迎·万邦来朝》《贺·龙凤呈祥》《乐·盛世繁华》《赏·神都花火》四个篇章，以地上实景演艺+空中绝技的形式，集合七彩烟花、全息烟花、龙飞凤舞、火焰绝技、冷焰火等，打造一场从定鼎门南广场到天街永通门里坊的展示路段，用长余600米的烟花大会，带领游客沉浸式感受千年前洛阳城盛大的庆贺活动。

　　天街新春盛会现场，还将举办天宫幻境主题灯展，该灯展灯组由来自四川自贡的顶级花灯制作团队打造，将为游客带来一场满含“年味儿”的视觉盛宴。

　　本次天街新春盛会期间，还将推出《神都不良探》沉浸式剧本娱乐活动，游客可化身“天街不良探”，置身于天街盛景之中，在遗址之上体验实景剧本娱乐，解锁古都文化密码。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
        “胸口太痛了，帮我倒杯热水吧……”凌晨2点，刘明(化名)艰难地挪动下身体，推推妻子小云(化名)。
  • ·预防HPV感染应该怎么做？
  • ·“清淡饮食”就是只吃素食？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院情绪障碍门诊开诊
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式
  • 洛阳考古亮出年度成绩单 去年共发掘遗...
  • 洛阳抓好“流量密码” 旅游吸引力不断...
  • “袖珍女孩”海璐璐：“我很幸运，也...
  • 阵风7级到8级！洛阳发布大风蓝色预警
  • 乘风起势 奋进洛阳丨“四敢”精神篇：...
  • 洛阳市纪委监委为新文旅产业高质量发...
  • 方便！凌晨买药不用愁 24小时药店可用...
  • “三姐妹代父卖蜂蜜”后续：蜂蜜热销...
  • 会“读心术”的机器人登场 洛阳围棋迈...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    踏雪漫步

    冬雪

    天鹅

    催花牡丹含苞欲放
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605