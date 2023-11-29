洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

主体封顶！洛阳市汉魏故城遗址博物馆项目加紧推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 17:35

　　1月21日，在洛阳市汉魏故城遗址博物馆项目建设现场，工人正加紧施工。

　　汉魏故城遗址博物馆是国家“十四五”文化保护传承利用工程项目、深化中华文明探源工程重大项目、国家发改委2023年重点建设项目，位于瀍河区白马寺镇翟泉村，占地面积219亩，总建筑面积2.9万平方米。项目总投资约5亿元，将系统展示汉魏故城遗址60年来的重要考古发掘研究成果及其重要的历史、科学和艺术价值。

　　目前，遗址博物馆主体已封顶，正在推进钢结构施工。建成后的遗址博物馆将成为中国古都制度体系和汉魏都城考古研究展示中心、汉魏历史研究与文化传播交流中心、全国大遗址沉浸式保护展示基地、民族融合和全球客属交流互鉴基地。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
        “胸口太痛了，帮我倒杯热水吧……”凌晨2点，刘明(化名)艰难地挪动下身体，推推妻子小云(化名)。
  • ·预防HPV感染应该怎么做？
  • ·“清淡饮食”就是只吃素食？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院情绪障碍门诊开诊
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式
  • 洛阳考古亮出年度成绩单 去年共发掘遗...
  • 洛阳抓好“流量密码” 旅游吸引力不断...
  • “袖珍女孩”海璐璐：“我很幸运，也...
  • 阵风7级到8级！洛阳发布大风蓝色预警
  • 乘风起势 奋进洛阳丨“四敢”精神篇：...
  • 洛阳市纪委监委为新文旅产业高质量发...
  • 方便！凌晨买药不用愁 24小时药店可用...
  • “三姐妹代父卖蜂蜜”后续：蜂蜜热销...
  • 会“读心术”的机器人登场 洛阳围棋迈...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    踏雪漫步

    冬雪

    天鹅

    催花牡丹含苞欲放
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605