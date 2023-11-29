主体封顶！洛阳市汉魏故城遗址博物馆项目加紧推进

1月21日，在洛阳市汉魏故城遗址博物馆项目建设现场，工人正加紧施工。 1月21日，在洛阳市汉魏故城遗址博物馆项目建设现场，工人正加紧施工。 汉魏故城遗址博物馆是国家“十四五”文化保护传承利用工程项目、深化中华文明探源工程重大项目、国家发改委2023年重点建设项目，位于瀍河区白马寺镇翟泉村，占地面积219亩，总建筑面积2.9万平方米。项目总投资约5亿元，将系统展示汉魏故城遗址60年来的重要考古发掘研究成果及其重要的历史、科学和艺术价值。 目前，遗址博物馆主体已封顶，正在推进钢结构施工。建成后的遗址博物馆将成为中国古都制度体系和汉魏都城考古研究展示中心、汉魏历史研究与文化传播交流中心、全国大遗址沉浸式保护展示基地、民族融合和全球客属交流互鉴基地。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 摄)