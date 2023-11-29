洛阳多家博物馆推出研学活动 陪您迎新春

22日，记者获悉，2024年春节假期期间，洛阳多家博物馆推出研学、亲子活动，陪大家一起迎接龙年新春。

22日，记者获悉，2024年春节假期期间，洛阳多家博物馆推出研学、亲子活动，陪大家一起迎接龙年新春。

2月11日、13日、14日，二里头夏都遗址博物馆将推出“夏都灯会”系列活动，邀请小朋友、大朋友一起制作舞龙灯笼、醒狮灯笼、金鱼灯笼。

2月12日、24日，周王城天子驾六博物馆将分别推出《“龙”重登场》《欢乐迎新·齐乐“龙龙”》活动，为小朋友讲述传统节日文化，并带领大家动手制作花灯。

2月10日至12日，洛阳博物馆为大家准备了三场亲子活动，将由研学导师带领小朋友了解年俗知识，并动手制作祥龙元素手工包、龙灯、龙帽等，传递新春祝福。

2月3日、11日、15日，考古博物馆将推出《新古籍装帧》《喜迎龙年，乐集五福》《屋檐之下的东方浪漫》等活动，分别带领孩子们了解古籍的历史和修复工作，认识中国人的龙图腾崇拜，了解瓦当作用及其发展历史并动手制作瓦当拓片。

此外，还有一系列社教研学活动等您参与：2月10日，洛阳民俗博物馆将推出《“剪纸迎龙年”》活动；2月10日，洛阳周公庙博物馆将推出《龙年喜乐多年俗我来说》活动；2月16日、17日，八路军驻洛办事处纪念馆将分别推出《“我们的节日·春节”主题研学活动》和《“我们的新年·龙腾盛世”主题研学活动》。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）