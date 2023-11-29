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为民营经济发展注入更强动力 ——访市民营经济发展促进中心党组书记、主任张晓莉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:54

　　“科技贷”“人才支持贷”……近日，在第五场“河洛益企·政在行动”系列宣讲活动上，我市部分银行为在场企业送上了便捷、丰富的金融产品“大礼包”，以“金融活水”赋能民营经济发展。

　　“重振洛阳辉煌，洛阳民营经济和民营企业要作出更大贡献。市委十二届五次全会暨市委经济工作会议对全市民营经济发展的重要作用、阶段规律、发展方向等作了深刻阐述，为我们高质量服务民营经济发展提供了重要遵循。”日前，市民营经济发展促进中心党组书记、主任张晓莉在接受洛报融媒记者专访时表示，将持续深化开展“万人助万企”活动，加大帮扶企业力度，为民营经济发展注入更强动力。

　　优化民营企业发展环境。根据省2023年度“万人助万企”活动考核评价体系，会同相关部门优化调整市级考核细则；发挥市促进民营经济和中小企业发展工作领导小组办公室作用，建立保护民营企业和民营企业家合法权益的沟通联系会商机制；打造助企服务“晓莉热线”品牌，建立“一站式”企业服务平台，畅通民营企业沟通渠道。

　　持续开展“万人助万企”活动。在助企纾困的基础上，引导服务企业加快推动“三大改造”，主动关联风口，抢占新赛道；持续组织开展“河洛益企·政在行动”系列活动，精准解读各类惠企政策；围绕重点产业集群和优势产业链，完善问题收集、专项办理、专班服务、反馈督查等服务机制，加大“四新一装备”、优质存量企业帮扶力度。

　　建好行业协会联盟。做好“建协会、抓培训、促交流”工作，引导行业自律，创新行业协同；强化重点链群行业协会优势引领，扩大“朋友圈”，做优产业链；加大对民生领域行业协会关注呵护和政策扶持力度。

　　加强企业家队伍建设。实施民营企业家素质提升工程，建立全市企业家队伍培训体系；聚合优质资源，引导服务青年创业主体，激发青年企业家创业激情；引导民营企业家提升能力素养、拓宽视野格局、敢为人先创新。

　　引导民营企业转型发展。围绕产业链发展涉及的创新、人才、资金等工作，协同推进优势产业链培育；推动民营企业建立现代企业制度，促进民营经济结构调整和转型升级，激发民营企业发展活力，为洛阳现代化产业体系建设作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 陈相龙）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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