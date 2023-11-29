转观念提能力强作风 全力加快伊滨科技产业新城建设步伐 ——访伊滨区党工委书记樊灿涛

日前，中州时代新能源生产基地项目一期第一栋厂房实现全面封顶，施工人员正压茬推进厂房内外部施工。

日前，中州时代新能源生产基地项目一期第一栋厂房实现全面封顶，施工人员正压茬推进厂房内外部施工。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议科学分析了当前经济形势，安排部署了2024年经济工作，是一次明晰方向、提振信心的大会。”日前，伊滨区党工委书记樊灿涛在接受洛报融媒记者专访时表示，将深入贯彻落实会议部署要求，攻坚克难、奋勇争先，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

坚持以科技创新驱动为关键，全力激活高质量发展新动能。围绕打造引领洛阳创新发展“主引擎”，健全龙门实验室“管委会+产业研究院+运营企业”运营机制，完善中科信息产业园大孵化器功能，加快国宏智能装备、均和云谷、联东U谷等10个科技产业社区建设，引进培育一批高端创新平台、科技产业社区，推动创新成果转化。

坚持以构建现代化产业体系为支撑，全力推动产业发展转型升级。大力发展风口产业，确保今年二季度中州时代一期第一栋厂房试运行、第二栋厂房开工建设，613所、轴研科技等项目投产见效，新能源产业链第一批15个项目一季度开工建设；以庞村智能家居产业园、寇店智能制造产业园建设为契机，推动钢制家具产业转型升级。

坚持以城市精细化管理为抓手，持续提升城市功能品质。坚持城市“颜值”“气质”双提升，加快“一广场三中心”等重大基础设施建设，上半年完成立雪公园、中央公园改造提升及智慧化建设；加快国际人才港等5个未来社区建设，力争上半年实现社区级、小区级邻里中心和社区体育公园全覆盖；加快推进实施《伊滨区商业网点三年攻坚行动计划》，高标准打造“诸葛里”、枫叶路等5个特色商业街区。

坚持以和美乡村建设为载体，扎实推进乡村全面振兴。积极引导扶植猕猴桃、车厘子等高效农业，加快洛阳国际现代农业科技示范区、上海交大高效农业示范园建设；推进华夏历史文明传承创新产业园、倒盏村“神都灯宴”等文旅项目建设取得更大成效。

坚持以提升幸福指数为目标，全力保障改善民生福祉。加快教育基础设施建设，推动5所幼儿园、4所中小学校竣工投用；实施《伊滨区卫生健康工作三年提升专项行动实施方案》，加快推进北京中医药大学东直门医院洛阳医院和西交大二附院洛阳医院二期建设；实施《伊滨区养老服务高质量发展三年行动实施方案》，补齐养老服务短板，让伊滨百姓幸福成色更足。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈怡平）