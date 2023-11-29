强力支撑洛阳生物疫苗产业高质量发展！普莱柯P3实验室通过国家认可委验收

20日，记者从普莱柯生物工程股份有限公司获悉，近日，普莱柯P3实验室通过国家认可委验收并获颁《实验室认可证书》，标志着该实验室建设完美收官。

20日，记者从普莱柯生物工程股份有限公司获悉，近日，普莱柯P3实验室通过国家认可委验收并获颁《实验室认可证书》，标志着该实验室建设完美收官。

作为洛阳市生物疫苗产业高能级创新平台，普莱柯P3实验室为国内建设规模较大、实验功能齐全的生物安全三级实验室。

“实验室投用后，结合普莱柯原有的国家兽用药品工程技术研究中心等三个国家级创新平台，将成为应对重大公共卫生安全挑战的重大科技基础设施与高能级创新平台。”实验室有关负责人说，同时，可借助基因工程疫苗研发方面已居国际领跑地位优势，更好把握重大动物疫病防控急需新型疫苗的产业风口机会，强力支撑洛阳市生物疫苗及医药产业高质量发展。

据介绍，作为省、市重点建设项目，普莱柯公司经过不懈努力，普莱柯P3实验室经由国家部委批准后加快推进项目建设，于2023年下半年竣工落成，当年12月通过国家认可委现场验收，今年1月获得国家认可委《普莱柯生物工程股份有限公司生物安全三级实验室认可证书》。

作为“领跑”第三代基因工程疫苗技术的国内动物药品领域科技创新领军企业，近年来，普莱柯抢抓重大动物疫病防控对新型疫苗紧迫需求的产业“风口”，依托建设高能级生物安全创新平台，瞄准动物疫病关键技术和科研成果转移转化，市场竞争力不断增强。

普莱柯相关负责人表示，P3实验室全面投用后，将加速形成具有重要影响力的生物科技创新中心、生物产业孵化中心、生物安全培训中心和生物产业科技人才高地，为洛阳打造更具竞争力的生物疫苗产业集群贡献更多智慧、力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 吴婧 文/图）