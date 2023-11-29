在高质量发展中彰显人社担当 ——访市人力资源和社会保障局党组书记、局长买允健

近日，洛龙区隋唐里坊文化数字展示馆内衣袂飘飘，数十名汉服妆造师同台竞技。赛后，获奖选手直接被纳入我市新成立的“汉服妆造合作社”技能人才库。这是我市人社部门开展“人人持证、技能洛阳”建设，促进城乡居民就业增收，更好助力洛阳文旅经济高质量发展的又一举措。

近日，洛龙区隋唐里坊文化数字展示馆内衣袂飘飘，数十名汉服妆造师同台竞技。赛后，获奖选手直接被纳入我市新成立的“汉服妆造合作社”技能人才库。这是我市人社部门开展“人人持证、技能洛阳”建设，促进城乡居民就业增收，更好助力洛阳文旅经济高质量发展的又一举措。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，为做好社会保障工作指明了发力方向和着力重点。”日前，市人力资源和社会保障局党组书记、局长买允健在接受洛报融媒记者专访时说。

买允健表示，全市人社系统将找准“八大攻坚任务”切入点，特别是要牢牢扛起“切实保障和改善民生”使命，更加突出就业优先导向，千方百计稳岗扩岗保用工，鼓励更多高校毕业生等青年群体在洛就业创业，织密扎牢社会保障网。

绵绵用力稳就业、保就业，力争在促进高质量充分就业上迈上新台阶。落实就业优先政策，确保全年实现城镇新增就业8万人。抓好重点群体就业，确保2024年离校未就业高校毕业生总体就业率超过90%。全年开展农村劳动力技能培训2.7万人，实现新增农村劳动力转移就业2万人。确保全年实现失业人员再就业1.5万人，零就业家庭动态清零。加快推进洛阳人力资源服务产业园先行区(核心园)建设，聚焦重点企业、风口产业、十大产业集群，持续开展“助企招聘”“花开为媒”等招聘活动120场次以上。

久久为功保基本、惠民生，力争在社会保险扩面提质上取得新进展。持续开展全面参保攻坚行动，深化社保制度改革，提升社会保险经办能力，为用人单位和个人提供全网式、全流程、无差别的方便快捷服务，打造惠民生、暖民心的社保服务。

细细耕耘技能培训、技能增收，力争在“人人持证、技能洛阳”建设上实现新提升。抓好职业技能培训标准化建设，推动实现标准化培训、规范化评价、精准化就业。加大战略性新兴产业急需紧缺技能人才培训，推动技能培训进邻里中心，筑牢全市技能培训根基。聚焦乡村振兴，打造具有洛阳地域特色的技能人才品牌。打造特色技能品牌标识，以品牌带动产业发展、群众就业增收。

2024年，全市人社系统将始终保持奋发有为的精神状态，真抓实干、锐意创新，在奋力开创现代化洛阳建设新局面中彰显更大人社担当。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆）