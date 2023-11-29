洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

躬身实干抓落实 争先晋位开新局 ——访市政协副主席、孟津区委书记何武周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:45

　　“眼下，洛阳石化百万吨乙烯项目施工正酣，产业链招商稳步推进。”日前，市政协副主席、孟津区委书记何武周在接受洛报融媒记者专访时说。

　　何武周表示，孟津区将深入贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦大事要事抓谋划，加快重大产业项目建设，为加快推进现代化洛阳建设打牢坚实基础。

　　做好经济工作是加快推进现代化洛阳建设的首要任务。何武周介绍，将以百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地为载体，着力打造产业高地、千亿强区，加快构建烯烃、芳烃、氟基、硅基、碳基五大产业链，全力做大石油化工、精细化工、新材料等六大产业集群。今年，孟津区还将推动宏联新材料、九源新材料、隆华萃取剂等89个项目竣工投产。同时，深入实施高成长性企业培育和优质企业梯度培育行动，高标准实施总投资90亿元的65个“三大改造”项目，全年新增工业“小升规”企业100家、省级专精特新企业10家、国家级“小巨人”企业5家，培育上市挂牌后备企业20家，不断提升产业竞争力。

　　在城市提质方面，孟津区将加快老旧小区改造、安置房建设、市政微改造等，培育龙马路、桂花大道、朝阳大道、文博中心片区等特色街区，打造宜居宜业现代化城区。

　　发展乡村特色产业是推进乡村全面振兴的关键抓手。孟津区将持续培育壮大“两牛”养殖、特色瓜果、电商物流、休闲观光等产业，纵深推进集体产权制度改革、“三变”改革等，加快实现农业农村现代化。

　　“近年来，洛阳文旅持续火爆出圈，孟津将依托自身优势，积极拓展新文旅业态。”何武周介绍，今年将加快卫坡文旅二期、月亮湾等项目建设，打造黄河风情、瀍河生态、孟扣路田园风光三大民宿集群，厚植文旅发展新优势。

　　“没有等出来的辉煌，只有拼出来的精彩。”何武周表示，孟津区将躬身实干抓落实，争先晋位开新局，扭住重点、找准抓手，在稳增长、促转型中不断开创高质量发展新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 党一豪）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭
  • 明日发车！洛阳开通公交“假日专线”
  • 异地牌照机动车可以在洛阳年审吗？洛...
  • 春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居...
  • 老城区工农村棚改安置房项目加快建设
  • 学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢...
  • 102岁的张二妮：勤劳能干人和善 开朗...
  • 洛阳两个项目参评！2023年度全国十大...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨对外开放篇：开窗...
  • 伊川以市场思维推进高标准农田示范区建设
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605