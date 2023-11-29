躬身实干抓落实 争先晋位开新局 ——访市政协副主席、孟津区委书记何武周

“眼下，洛阳石化百万吨乙烯项目施工正酣，产业链招商稳步推进。”日前，市政协副主席、孟津区委书记何武周在接受洛报融媒记者专访时说。 “眼下，洛阳石化百万吨乙烯项目施工正酣，产业链招商稳步推进。”日前，市政协副主席、孟津区委书记何武周在接受洛报融媒记者专访时说。 何武周表示，孟津区将深入贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦大事要事抓谋划，加快重大产业项目建设，为加快推进现代化洛阳建设打牢坚实基础。 做好经济工作是加快推进现代化洛阳建设的首要任务。何武周介绍，将以百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地为载体，着力打造产业高地、千亿强区，加快构建烯烃、芳烃、氟基、硅基、碳基五大产业链，全力做大石油化工、精细化工、新材料等六大产业集群。今年，孟津区还将推动宏联新材料、九源新材料、隆华萃取剂等89个项目竣工投产。同时，深入实施高成长性企业培育和优质企业梯度培育行动，高标准实施总投资90亿元的65个“三大改造”项目，全年新增工业“小升规”企业100家、省级专精特新企业10家、国家级“小巨人”企业5家，培育上市挂牌后备企业20家，不断提升产业竞争力。 在城市提质方面，孟津区将加快老旧小区改造、安置房建设、市政微改造等，培育龙马路、桂花大道、朝阳大道、文博中心片区等特色街区，打造宜居宜业现代化城区。 发展乡村特色产业是推进乡村全面振兴的关键抓手。孟津区将持续培育壮大“两牛”养殖、特色瓜果、电商物流、休闲观光等产业，纵深推进集体产权制度改革、“三变”改革等，加快实现农业农村现代化。 “近年来，洛阳文旅持续火爆出圈，孟津将依托自身优势，积极拓展新文旅业态。”何武周介绍，今年将加快卫坡文旅二期、月亮湾等项目建设，打造黄河风情、瀍河生态、孟扣路田园风光三大民宿集群，厚植文旅发展新优势。 “没有等出来的辉煌，只有拼出来的精彩。”何武周表示，孟津区将躬身实干抓落实，争先晋位开新局，扭住重点、找准抓手，在稳增长、促转型中不断开创高质量发展新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 党一豪）