八企联动助力洛阳打造“中国氢城”

18日，我市举行氢能产业战略签约仪式，推动氢燃料电池核心零部件、购车平台、运营场景等领域的8家企业强强联合，锚定风口加速布局新赛道，促进氢能产业高质量发展。

18日，我市举行氢能产业战略签约仪式，推动氢燃料电池核心零部件、购车平台、运营场景等领域的8家企业强强联合，锚定风口加速布局新赛道，促进氢能产业高质量发展。

根据签约内容，洛阳新能源投资发展集团有限公司、洛阳国苑投资控股集团有限公司、四川金顶(集团)股份有限公司、万基控股集团有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、中原银行股份有限公司洛阳分行、洛阳龙泽能源有限公司和氢沄(河南)新能源科技有限公司将通力加强技术研发和产品配套合作，共建运营场景，创新商业模式，助力洛阳打造国内外创新领先、具有显著社会意义和商业价值的氢能源相关产业。一方面，围绕氢能源应用，在“制、储、运、加、用”环节发挥各方优势，聚集产业资源，形成应用场景闭环；另一方面，在各自具有产品和资源优势地区，探索创新商业模式，实现抱团发展。此外，在氢燃料电池及汽车应用上，今年全市将推广500台氢燃料电池车辆。

洛阳是国家燃料电池汽车示范应用城市群和“郑汴洛濮”氢走廊双节点城市，氢能产业发展迅速，规模成倍增长，展现良好发展势头。以此次签约为抓手，我市将持续推动产业链整体协同发展，奋力打造“中国氢城”。

副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 邢维京 王宁)