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江凌到新安县、伊川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 21:53

江凌到新安县、伊川县调研时强调
坚持以科技创新引领产业升级
以高水平安全保障高质量发展

　　19日，市委书记江凌到新安县、伊川县调研产业发展、煤矿安全生产、重点项目建设、乡里中心运营等工作。他强调，要坚持以科技创新引领产业升级，坚决守牢安全生产底线，以高水平安全保障高质量发展。

　　构建现代化产业体系，科技创新是根本动力。江凌先后来到新安县新强联精密轴承科技园、中超新材料科技产业园，伊川县钢峰工程机械制造有限公司等企业和园区，察看“专精特新”民营企业发展及新产品研发、重点产业链培育等情况，对企业积极向风口聚焦、加速布局产业新赛道给予肯定。他指出，要坚持以科技创新引领产业升级，用好支持政策，持续推动“三大改造”，提升产业数字化、智能化、绿色化水平，努力在优质存量上做大增量。要选准优势赛道，一手抓重点项目建设，一手抓内部管理提升，打造细分领域的“独角兽”企业，不断提高产品附加值和市场竞争力。要深化与科研院所合作，选准合作领域、发挥各自优势，高效推进科研攻关和成果转化，实现科技创新与产业升级互促互进。

　　市委高度关注安全生产工作。江凌先后来到位于新安县的义煤集团新义矿业有限公司、河南大有能源股份有限公司新安煤矿，位于伊川县的河南能源集团焦煤公司宝雨山煤矿督导检查安全生产工作。每到一处，他都到指挥调度中心现场调阅下井人员、作业视频等数据，并到矿井等处察看矿灯安全充电、下井查验流程、员工人文关怀、应急避难设施建设等情况。江凌强调，企业要切实扛牢主体责任，坚持安全第一、预防为主，牢固树立“把隐患当事故”理念，坚决摒弃麻痹大意、松懈侥幸思想，时刻保持警钟长鸣，常态化抓好安全隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。要持续提升矿山自动化、智能化水平，大力推进“机械化换人、自动化减人”，重构重塑现有矿山生产组织方式和安全生产基础，实现矿山行业高质量发展。要坚持人民至上、生命至上，始终把职工健康和安全摆在首位，加强人文关怀，提升综合待遇，让职工真切感受到更多企业温暖。

　　江凌察看了新安县欣安新能源电池碳酸锂和正负极材料项目、杭萧钢构智能化产业基地，伊川县中原表面处理循环经济产业园等重点项目建设进展，指出要深入研究产业发展趋势，着力做大做强有核心技术支撑、有广阔市场前景、有龙头企业带动的优势产业集群。要着力建好产业生态，完善各类功能配套，主动帮助企业排忧解难，为产业发展提供有力支撑。

　　加快乡里中心建设，是市委推进公共服务进村、提升基层治理水平的重要举措。在伊川县白元镇谢庄村，江凌与干部群众亲切交流，详细询问乡里中心运营服务情况，指出要坚持从群众需求出发，把公益性服务和市场化运营结合起来，统筹利用各类资源，完善拓展服务功能，打造群众愿来想来的服务中心、活动中心，着力实现乡里中心可持续发展。

　　王军、张玉杰、仝宇鹏等参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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