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跻身全球最大钴生产商！洛钼集团产量爆发式增长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 17:37
KFM项目航拍图

　　记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，企业去年铜、钴、钼、钨、铌、磷肥、黄金全线产品产量同比均实现上涨。按2023年公开预测口径计算，企业已跻身全球最大钴生产商。

　　去年全年，企业累计产铜419539吨，同比增产约14.2万吨，增幅51%；产钴55526吨，同比增产约3.5万吨，增幅174%；产出黄金18771盎司，同比增产16%。此外，钼、钨、铌、磷肥产量也有不同程度增幅。

KFM氢氧化钴生产进行时

　　其中，钴是一种银白色战略性金属，因其良好的物理、化学性能而广泛应用于机械制造、电子电器、航空航天、电池制造等行业，素有“工业味精”和“工业牙齿”之称。尤其在新能源电池领域，钴是三元锂电池正极核心材料之一，随着新能源汽车不断普及，电池领域成为钴消费增长最快的领域。企业钴产量的显著增长，将有力保障我国新能源电池等产业原材料供应。

洛钼集团TFM混合矿项目成功带料试车

　　作为一家国际化资源公司，洛钼集团去年持续加大在“一带一路”的项目建设力度，推动产量持续向好。2023年，洛阳钼业积极推进刚果(金)TFM和KFM两座世界级矿山项目建设，推动项目从建设期全面进入到生产期。其中，TFM混合矿中区和东区完成建设，并新增3条生产线，TFM项目总生产线达到5条；KFM项目于去年第二季度投产即达产，始终保持稳产高产，12月产铜近1.5万吨，推动企业业绩持续向好。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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