高起点谋划高站位部署 持续做优做强新文旅产业——访市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊

造型各异的冰瀑、冰挂、冰柱晶莹剔透、壮观奇美……寒冬时节，老君山、天河大峡谷等景区换上“银装”，雾凇、冰挂等美景引人驻足，一系列新业态成为众多游客的新选择。

造型各异的冰瀑、冰挂、冰柱晶莹剔透、壮观奇美……

寒冬时节，老君山、天河大峡谷等景区换上“银装”，雾凇、冰挂等美景引人驻足，一系列新业态成为众多游客的新选择。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，要大力发展新业态，不断壮大新文旅产业集群。”日前，市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊在接受洛报融媒记者专访时表示，全市文化旅游系统将围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，高起点谋划、高站位部署，持续抓好壮大新兴业态、促进文旅消费、提升城市品牌、发展经营主体、公共文化惠民、行业服务保障“六大工程”，加快打造全国沉浸式文旅目的地。

持续壮大新兴业态。大力发展沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验、研学旅行、电竞数娱、高端民宿等新兴业态，推出“只看洛阳城”系列文旅产品，更好地把洛阳厚重文化底蕴与现代消费需求相结合，把传统元素与时代气息有机融合，打造更多沉浸式文旅新场景。

持续促进文旅消费。差异化发展城市文旅消费集群，深入开展夜间文旅消费集聚区、旅游休闲街区创建工作，持续推动传统乡村景区升级改造、完善提升，深挖消费潜力，打造更多文旅消费场景。

持续提升城市品牌。进一步加强与抖音、小红书等头部平台合作，着力构建洛阳沉浸式文旅营销矩阵，创新宣传方式和话题策划，打造一批立得住、叫得响、传得开的文旅品牌，不断提升城市文旅热度。

持续发展经营主体。加大优质文旅企业引进力度，培育壮大优秀本土文旅企业，优化投资环境，营造良好的市场氛围，加快数字文旅产业发展，持续推动行业转型升级，更好地激发文旅经营主体的活力。

持续提升文化供给。持续推进公共文化服务进社区、新型公共文化空间等建设，加快推进城市文化客厅项目建设，推动《武则天》等文艺作品创演，满足群众多样文化需求。

持续完善行业保障。开展“新文旅产业专家智库”筛选认定，以赛代练加强讲解导游人才队伍培养，为新文旅产业发展提供人才保障。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李俊杰）