积极融入中心城区 加快建设富强偃师——访偃师区委书记彭仁来

新年伊始，偃师区迎来了20个重大项目集中开工。这些项目的开工建设，对偃师区拓展延伸产业链条、加快产业转型升级、推动新旧动能转换具有很强的引领作用。

新年伊始，偃师区迎来了20个重大项目集中开工。这些项目的开工建设，对偃师区拓展延伸产业链条、加快产业转型升级、推动新旧动能转换具有很强的引领作用。 新年伊始，偃师区迎来了20个重大项目集中开工。 这些项目的开工建设，对偃师区拓展延伸产业链条、加快产业转型升级、推动新旧动能转换具有很强的引领作用。 日前，偃师区委书记彭仁来在接受洛报融媒记者专访时表示，偃师区将把学习贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神作为当前和今后一项重要政治任务，按照“13369”总体工作思路，紧紧围绕“锚定千亿总目标、再创偃师新辉煌”战略目标，积极融入中心城区，大力实施科技创新引领产业转型升级、推动民营经济做大做强等9大工作任务，加快建设华夏文明传承引领区、河南省产城融合示范区、洛阳副中心城市建设高质量发展先行区。 着力重塑产业格局。以打造千亿级有色金属新材料主导产业集群为统领，强力实施“1+N”产业发展战略，狠抓延链补链强链、“三大改造”等重点工作，加快传统产业提档升级，抢占风口产业新赛道，实现经济稳定增长。 着力推动城市提质。按照“东拓、西联、北融、南延”城市发展思路，以城市有机更新“十大工程”为带动，加快推进老旧小区改造、市政道路建设和市政“微改造”，重点实施9条新建道路和“一路两街”打造工程。 着力加快乡村振兴。聚焦偃师国家地标产品和特色产业，着力打造豫西地区小麦育种产业核心区，大力实施“三村”建设工程、集镇建设工程、“空心村”整治工程等“五大工程”，推动乡村全面振兴。 着力促进文旅融合。围绕“南山、中文、北宿”文旅产业发展定位，以特色商业街区和精品景区、乡村旅游点打造为抓手，大力发展城市经济，打造区域消费中心；加快推动文旅融合发展，持续叫响“夏、商、玄奘”文化IP，把历史文化资源优势转化为文旅产业发展优势。 着力抓好作风转变。重点补齐党员干部新经济、新模式、新业态等领域的知识短板，打造一支“遇事敢担当、凡事皆有解、干事创一流”的高素质干部队伍。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超）