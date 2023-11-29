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全市元宇宙产业链发展观摩活动暨工作推进会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.19 08:22

　　去年我市元宇宙产业链共培育核心企业26家，产业规模突破30亿元，到2025年全市元宇宙核心产业规模预计超百亿元。这是记者在昨日举行的全市元宇宙产业链发展观摩活动暨工作推进会上了解到的。

　　会议指出，目前，聚焦元宇宙产业链，我市在智能传感器、三维图像设计、网络基础设施等方面具有领先优势，围绕推进元宇宙与特色领域融合，已成功建设一批复制性强、特色鲜明的应用场景。后续全市要抢抓产业风口，聚焦元宇宙产业发展新机遇，加快培育一批重点企业，带动元宇宙产业链上下游企业协同发展；要坚定产业信心，完善产业链布局，瞄准“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”理念，大力培育龙头企业，抓紧完善产业生态，加快延链补链强链，推动产业集群发展；要加强基础设施建设，构建完备产业支撑，突出“基础设施先行，关键技术创新，安全体系打造，多点支撑构建”的发展格局；要强化要素保障，打造产业发展生态，推动全市元宇宙产业提速发展，为全市加快构建现代化产业体系提供有力支撑。

　　当日，与会人员实地观摩了众智软件、洛阳5G+XR元宇宙产业园，部分县区、企业相关负责人在会上作典型发言。

　　副市长牛刚参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 王正豪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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