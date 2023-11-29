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迎风而起！洛阳17条优势产业链2023年营收达4200亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 22:51

　　18日，记者从洛阳市工信局获悉，去年以来洛阳聚焦产业链群做大做强持续发力，成功推动17条优势产业链全年营收达4200亿元，其中光电、新型显示和智能终端、航空航天及卫星应用、元宇宙等4条优势产业链营收增长超过15%。

　　坚持高位推动，细化图谱清单。洛阳去年以来深入落实产业链链长和产业联盟(会长)“双长制”，细化制定17条产业链行动方案，“一链一策”支持产业链发展壮大；出台《洛阳市加快打造先进制造业集群着力培育优势产业链工作推进方案(2023-2025年)》，确保产业链发展项目化、清单化、图谱化。全市上下发展产业、抢抓风口、跨越赶超的浓厚氛围加速形成。

　　完善推进机制，强化组织建设。在机制构建上，洛阳不断完善专班推进、“双长”引领、联席会议、责任落实、常态调研、督导通报等内容，成功组建农机装备、电子显示材料产业联盟(协会)等，围绕光电元器件、耐火材料、节能环保装备等产业链迄今共举办“河洛茶叙”专场活动15期，根据与会企业意见建议制定32条针对性措施，目前正逐项跟进落实中。

　　壮大优质企业，加快转型升级。聚焦存量企业做增量，全市去年遴选首批12家优质高成长性存量企业，制定“一企一策”支持政策和存量做增量专项工作方案，建立市级优质中小企业梯度培育库和省级“专精特新”中小企业重点培育库，同时出台全市“三大改造”投资行动方案，多举措实施629个总投资1254.5亿元的“三大改造”重点项目，推动全市规模以上工业企业研发活动覆盖率达81.6%。

　　此外，以产业链精准招商为主抓手，以重大制造业项目为主攻点，洛阳还积极开展大员招商、驻点招商、基金招商，多方渠道探线索，务实有效促洽谈。全市去年共签约亿元以上风口产业项目126个、投资总额777.3亿元。

　　根据规划，围绕加快推进新型工业化，培育新质生产力，洛阳今年将继续做大做强产业链群，进一步提升产业发展能级，积极做强材料、装备两大千亿级支柱产业，做大新能源电池、光电、航空装备、机器人等战略新兴产业，做优人工智能、元宇宙、生物医药等未来产业，力争2024年17条产业链营收突破4600亿元。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王燕飞 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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