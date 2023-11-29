今年春节，洛阳201项特色活动邀您来“打卡”

新春佳节即将到来，记者18日从市委宣传部获悉，今年春节期间，洛阳将以“穿越盛唐洛阳年”为题，举办201项吉庆红火、特色十足的活动，不论是看焰火、逛庙会、赏花灯，还是赏戏曲、看演出、观展览，一系列丰富多彩的活动，邀您共度佳节。

新春佳节即将到来，记者18日从市委宣传部获悉，今年春节期间，洛阳将以“穿越盛唐洛阳年”为题，举办201项吉庆红火、特色十足的活动，不论是看焰火、逛庙会、赏花灯，还是赏戏曲、看演出、观展览，一系列丰富多彩的活动，邀您共度佳节。

赏焰火晚会 逛精彩庙会

正月初一和元宵节当晚，洛阳的夜空将被璀璨焰火点亮。2月10日(正月初一)、2月24日(正月十五)，洛阳市新春、元宵焰火晚会将在隋唐洛阳城天街宁人坊精彩上演，重现隋唐时期天街“火树银花合，星桥铁锁开”“灯树千光照，花焰七枝开”的节日盛况。

2月10日(正月初一)至2月25日(正月十五)，“神都迎春·宫里过年”活动将在隋唐洛阳城国家遗址公园举办，活动以“宫里过大年”为主题，通过演艺演出、场景氛围打造等，重现唐代春节盛况。

2月7日(腊月廿八)至2月25日(正月十六)，“天街奇幻夜 神都洛阳年”新春盛会将在隋唐洛阳城天街举办，通过“洛阳年十礼”神都新春盛会、“神都万来朝”互动巡游演艺、“神都奇幻夜”夜游盛街灯会、“洛阳尚食局”神都美食市集等活动，打造一场新春文化盛会。

2月1日至2月25日，洛阳市图书馆将举办VR阅读元宇宙沉浸体验展、“文润千年 翰墨迎春”书香联萃展、“迎双节 品书香”读书赠大礼、“‘阅’享书香 全城共读”等活动，为读者奉上丰富的“阅读大餐”。

2024王城新春游园会暨迎春灯会、2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会、2024“童梦穿越节”儿童主题庙会……今年春节期间，我市还将举办系列新春庙会、游园会活动，让广大市民和游客过个红火年、热闹年。