洛阳市委常委班子召开主题教育专题民主生活会

按照党中央和省委部署要求，18日，市委常委班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，检视问题、深刻剖析，进一步统一思想、统一意志、统一行动，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

市委常委班子召开主题教育专题民主生活会

江凌主持 吴忠华到会指导

徐衣显、杨骁出席 孙延文列席

按照党中央和省委部署要求，18日，市委常委班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，检视问题、深刻剖析，进一步统一思想、统一意志、统一行动，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

市委书记江凌主持会议并讲话，省委第三巡回督导组组长吴忠华到会指导并作点评讲话。徐衣显、杨骁出席会议，孙延文列席会议。

会前，市委常委班子成员紧扣主题开展理论学习，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，认真撰写对照检查材料，为开好民主生活会奠定了良好基础。

会议通报了市委常委班子2022年度民主生活会整改落实等情况。江凌代表市委常委班子作对照检查。随后，江凌带头作个人对照检查，市委常委依次作对照检查，并开展相互批评。大家以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，从严从实开展批评和自我批评，检视了问题、交流了思想、锤炼了党性、增进了团结，达到了预期目的。

江凌在总结讲话中强调，市委常委班子成员要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以更加坚定的政治自觉、更加强烈的责任担当、更加扎实的工作作风，在加快推进现代化洛阳建设中带好头、作表率，切实把主题教育成果转化为推动工作的强大力量，不断开创高质量发展新局面。要做拥护“两个确立”、做到“两个维护”的表率。带头旗帜鲜明讲政治，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，真正把马克思主义看家本领学到手，不折不扣并创造性贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央部署要求，以实际行动践行对党忠诚。要做厚植为民情怀、增进民生福祉的表率。带头树牢以人民为中心的发展思想，坚持把为民造福作为最大政绩，走好新时代党的群众路线，践行“四下基层”工作制度，着力解决群众急难愁盼问题，更好地在发展中保障和改善民生。要做强化使命担当、坚持真抓实干的表率。带头担当发展重任，坚持从实际出发谋划和推动发展，持续提升把握产业风口、推动科技创新、开展资本运作、用好互联网手段、做好群众工作等能力本领，践行深度研究工作、一线解决问题、狠抓闭环落实等优良作风，加快推动重点工作落地见效。要做严格自我要求、严守廉洁底线的表率。带头筑牢廉洁从政的思想根基，正确对待权力，严格遵守法纪，严守纪律规矩，自觉接受监督，永葆清正廉洁的政治本色。要做全面从严治党、优化政治生态的表率。带头扛牢管党治党政治责任，建强基层党组织战斗堡垒，始终保持惩治腐败高压态势，持续激励干部担当作为，推动现代化洛阳建设不断迈上新台阶。

省委第三巡回督导组成员，市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)